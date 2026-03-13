Власти обвинили россиянку в сходе на нее снега с крыши

2 минуты чтения 20:01 | Обновлено: 20:02

Администрация Чебоксар обвинила продавщицу, пострадавшую из-за схода снега с крыши на ее киоск, в том, что она не послушала предупреждения управляющей компании о готовящейся очистке крыши. На сообщение властей города во «ВКонтакте» обратило внимание издание RusNews.

Об инциденте, который произошел сегодня, 13 марта, по адресу улица Ленина, дом 25, ранее писал портал «Про город». По словам журналистов, на крышу киоска хлебокомбината «Петровский» упал снег с крыши.

В результате магазин деформировался, а находившаяся там продавщица оказалась под завалом. Выбраться ей помогли местные жители, после чего к месту происшествия прибыла скорая помощь и забрала пострадавшую.

Позже прокуратура Чувашии организовала проверку, по итогу которой Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Указанное стало возможным в результате невыполнения работниками управляющей компании мероприятий по своевременной очистке кровли от снега», — говорится в сообщении Следственного комитета по Чувашской республике.

В Госжилинспекции сообщили, что рабочие не смогли удержать снег, а также напомнили, что за ненадлежащее содержание кровель должностным лицам грозят штрафы до 100 тысяч рублей или дисквалификация, а организациям — до 300 тысяч.

Администрация Чебоксар рассказала, что снег с крыши упал из-за потепления, а управляющая компания «Теплый дом» в тот момент как раз проводила очистку кровли. Продавцов киосков, как утверждается, предупреждали о работах и рекомендовали им на время закрыть магазины.

«Однако продавец вернулась в киоск до завершения работ. В момент схода внутри киоска находилась женщина, она смогла самостоятельно выбраться наружу. На место оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи: пострадавшую госпитализировали в городскую больницу», — отметили в администрации города.

Такое заявление вызвало негативную реакцию горожан. Пользователи в комментариях, в частности, писали: «Как всегда виноватой сделали продавщицу», «Киоск в лепешку … но виновата продавщица». Также одна из комментаторов отметила, что плюсовая температура установилась давно, а работ по очистке крыш от снега не проводится.

Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века