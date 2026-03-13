В России задумались об усложнении развода

Возможность развода с помощью портала «Госуслуги» необходимо пересмотреть. Об этом заявила РИА «Новости» заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через “Госуслуги”, целая команда людей должна работать над каждой семьей», — сказала она.
По словам Москвитиной, с парой, желающей развестись, должны работать психологи, медиаторы, юристы, а также наставники из числа семей, имеющих многолетний опыт брака. Их главной целью должно быть не сопровождение развода, а сохранение брака, добавила член Общественной палаты.
«Если что и должно быть возможно через “Госуслуги”, то это специалисты, которые консультируют семью в преодолении этой проблемы. Вот они должны быть в доступе в течение нескольких часов. Семейная пара поругалась, они зашли на “Госуслуги” и оформили видеозвонок с психологом, с медиатором или с юристом», — высказала мнение Москвитина.
Государство должно направить все ресурсы на сохранение браков в стране, поскольку именно в семье рождаются дети, заявила общественница. Ее поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, передает «360».
«Если у людей какой-то кризис, то нужно не ампутацией решать проблему, а все-таки попытаться вылечить. В большинстве случаев люди могли бы не разводиться: им просто нужна помощь», — сказал парламентарий.
Он добавил, что, на его взгляд, усложнение процедуры поможет сохранить больше браков, чем получается сейчас.