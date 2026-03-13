EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Туркомпания отказалась возвращать клиентам деньги за сорванную из-за войны поездку

2 минуты чтения 15:11

Несколько жительниц Москвы потребовали от туркомпании вернуть деньги за поездку в ЮАР, которая сорвалась из-за войны в Иране и последовавших отмен авиарейсов. Об этом одна из туристок, Инна, рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

По словам девушки, в январе она купила у RESET TRIP десятидневный тур стоимостью 4,5 тысячи евро. Поездка была запланирована с 7 по 16 марта. Инна внесла предоплату в размере 255 тысяч рублей, а оставшуюся сумму должна была оплатить наличными после прилета в Кейптаун.

Билеты на самолет туристам предлагалось покупать самостоятельно. По рекомендации компании Инна приобрела билет с пересадкой в Дубае, однако после начала военных действий на Ближнем Востоке ей удалось сдать его и вернуть деньги.  Другим туристкам, летевшим с пересадкой в Катаре, рейсы отменили.

После этого турфирма предложила клиентам альтернативный маршрут через Эфиопию. Однако перелет, по словам Инны, потребовал бы доплаты около 200 тысяч рублей за билет. Туристки отказались и потребовали вернуть внесенную предоплату.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

На следующий день, рассказала девушка, компания сообщила, что возврата денег не будет. В RESET TRIP заявили, что уже потратили на организацию поездки 311 тысяч рублей — больше, чем составила предоплата, — и направили акт с перечнем расходов на подготовку сафари и питания.

«Нам прислали акт без каких-либо подтверждающих документов и заявили, что мы еще остались должны агенту. Мы попросили доказательства расходов, но уже неделю ничего не получаем», — рассказала Инна.

По словам туристки, после этого представителей группы удалили из общего чата с клиентами и заблокировали. Женщины собираются подать коллективный иск в суд и добиться возврата денег.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их