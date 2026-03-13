Туркомпания отказалась возвращать клиентам деньги за сорванную из-за войны поездку

Несколько жительниц Москвы потребовали от туркомпании вернуть деньги за поездку в ЮАР, которая сорвалась из-за войны в Иране и последовавших отмен авиарейсов. Об этом одна из туристок, Инна, рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам девушки, в январе она купила у RESET TRIP десятидневный тур стоимостью 4,5 тысячи евро. Поездка была запланирована с 7 по 16 марта. Инна внесла предоплату в размере 255 тысяч рублей, а оставшуюся сумму должна была оплатить наличными после прилета в Кейптаун.

Билеты на самолет туристам предлагалось покупать самостоятельно. По рекомендации компании Инна приобрела билет с пересадкой в Дубае, однако после начала военных действий на Ближнем Востоке ей удалось сдать его и вернуть деньги. Другим туристкам, летевшим с пересадкой в Катаре, рейсы отменили.

После этого турфирма предложила клиентам альтернативный маршрут через Эфиопию. Однако перелет, по словам Инны, потребовал бы доплаты около 200 тысяч рублей за билет. Туристки отказались и потребовали вернуть внесенную предоплату.

На следующий день, рассказала девушка, компания сообщила, что возврата денег не будет. В RESET TRIP заявили, что уже потратили на организацию поездки 311 тысяч рублей — больше, чем составила предоплата, — и направили акт с перечнем расходов на подготовку сафари и питания.

«Нам прислали акт без каких-либо подтверждающих документов и заявили, что мы еще остались должны агенту. Мы попросили доказательства расходов, но уже неделю ничего не получаем», — рассказала Инна.

По словам туристки, после этого представителей группы удалили из общего чата с клиентами и заблокировали. Женщины собираются подать коллективный иск в суд и добиться возврата денег.