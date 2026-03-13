EN
Россия обвинила ВСУ в гибели десяти медиков в донецкой больнице

16:12

Десять сотрудников больницы в самопровозглашенной «Донецкой народной республики» погибли в результате удара ВСУ по медучреждению, заявили в Следственном комитете России.

Как утверждают в ведомстве, 10 марта украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по больнице в «ДНР». При этом местоположение или название медучреждения не называются.

«В результате погибли десять медицинских работников, десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в Следственном комитете.

Сотрудники ведомства, как утверждается, обнаружили на месте удара обломки беспилотника. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

Ранее Минобороны России сообщало, что удар по больнице в «ДНР» произошел в 3:40 утра по московскому времени 10 марта. Также, как и Следственный комитет, военное ведомство не раскрыло название медучреждения.

«На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Данный объект никогда не использовался в военных целях», — сообщили в Минобороны..

«Штаб обороны ДНР» показал последствия ударов, фотографии разрушенного здания опубликовали, в частности, «Фонтанка», Mash и другие издания и телеграм-каналы. 12 марта Z-каналы написали, что постройка получила «критические повреждения», из-за чего конструкции не выдержали: частично обрушились кровля и стены на втором этаже.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в ночь с 10 на 11 марта украинские силы поразили несколько объектов в «ДНР». В частности, по этим данным, ВСУ нанесли удары по командному пункту отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России в районе Авдеевки, складу боеприпасов в районе Широкой Балки, а также складам материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба.

