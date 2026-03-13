Производитель таксофонов готов возобновить выпуск после предложения Госдумы

Российский производитель таксофонов, завод «Телта», заявил о готовности возобновить их выпуск при появлении спроса, сообщает издание «Подъем». Ранее вернуть на улицы городов телефонные будки предложили в Госдуме.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

В компании «Телта» рассказали, что сейчас производство таксофонов фактически остановлено, поскольку интереса к таким устройствам нет. При этом на сайте предприятия по-прежнему размещена информация о нескольких моделях.

«По сути сейчас эта услуга невостребована. Производство давно остановлено, потому что потребности в этом нет. На сайте размещено, что мы можем их делать, но по факту заказов на них нет. Соответственно, не делаем. Давно уже», — пояснили представители завода.

Комментарий производителя появился после обсуждения возможного возвращения телефонных будок на улицы российских городов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

По словам депутата, возвращение таксофонов может оказаться своевременной мерой. Они могли бы использоваться как резервный способ связи в случаях, когда мобильная связь и интернет недоступны. Депутат предложил немного модернизировать устройства.

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», — пояснил Антропенко.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Он отметил, что жители приграничных регионов России уже давно живут в условиях ограничений связи, тогда как в Москве подобные меры введены недавно и воспринимаются сложнее, поскольку в столице расположено большое количество административных центров.

В последние дни в разных районах Москвы фиксируются перебои в работе мобильного интернета и связи. Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее объяснил ограничения мерами безопасности и дал понять, что они будут действовать «настолько долго, насколько необходимо».