Общество

Эксперты дали советы по преодолению стресса

2 минуты чтения 12:45

Научная группа Би-би-си собрала девять научно обоснованных методов, которые должны помочь справиться со стрессом. Отмечается, что в их число вошли самые разные советы: от конструктивного переживания до просмотра фильмов ужасов.

Первым эксперты назвали метод прислушивания к непереводимым эмоциям. Так, они, ссылаясь на научные исследования, утверждают, что использование более четких терминов для описания происходящего помогает справиться с трудностями. Вместо фразы «я в стрессе» они советуют указать более точное определение, будь то разочарование, тревога, беспокойства или «экзистенциальное отчаяние». Такая способность различать свои чувства называется «эмоциональной детализацией», и она может принести пользу как физическому, так и психическому здоровью.

Далее эксперты советуют «превратить тревогу в преимущество». По их мнению, чувство тревоги может служить источником мотивации. В момент тревоги мозг становится более креативным и изобретательным и быстрее реагирует на происходящее. «Вместо того, чтобы воспринимать тревогу как сигнал бедствия, от которого нужно избавиться, попробуйте рассматривать ее как важную информацию и средство подготовки», — говорится в материале Би-би-си.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

Третьей в списке идет «конструктивная тревога», когда человеку предлагают назвать свою проблему и составить список возможных путей ее решения. Далее эксперты рекомендуют поднимать настроение с помощью книг, музыки и окружающей обстановки. Так, по их словам, более ранние исследования показали, что люди, которые регулярно читают для удовольствия, меньше подвержены стрессу, депрессии и чувству одиночества, чем те, кто этого не делает. При этом отмечается, что чтение не является панацеей и лучше работает в сочетании с другими методами.

Кроме того, рекомендуется посмотреть фильм ужасов, поскольку он дает возможность исследовать опасные ситуации и мысленно подготовиться к угрозам в реальном мире. Базовым советом эксперты назвали перечисление хороших событий и благодарностей за них в течение дня. Исследования показали, что такой метод повышает уровень счастья и уменьшает количество депрессивных эпизодов.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Еще один совет, уходящий корнями в стоицизм — различать то, что человек может контролировать и что не может. «Если мы осознаем, что перемены и невзгоды неизбежны, и что мы можем извлечь уроки из каждого сложного события, с которым сталкиваемся — войны, пандемии, проблем со здоровьем или финансовых трудностей — то, поступая так, мы станем сильнее», — говорится в материале.

Далее эксперты рекомендуют «направить надежду в нужное русло», то есть связать ее с реальными действиями. В финале они посоветовали говорить о трудностях с детьми, так как это может помочь им научиться внимательности и самоконтролю, что в будущем приведет их к «здоровым стратегиям» преодоления трудностей.

