Семеро жителей одного дома насмерть отравились угарным газом

В Пензенской области семь человек погибли от отравления угарным газом в двухэтажном доме в деревне Заречная Мокшанского района. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора региона Олега Мельниченко.

По его словам, причиной трагедии, предварительно, стал неисправный дымоход. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и поручил региональным властям оказать им необходимую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). По данным ведомства, тела семи местных жителей обнаружили 13 марта в многоквартирном доме. Видимых телесных повреждений у погибших не было обнаружено, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщает газета «Пензенская правда», трагедия произошла в доме на восемь квартир, часть из которых была нежилой. По словам местных жителей, угарным газом отравились жильцы четырех квартир, всего трое мужчин и четыре женщины.

Журналисты издания также выяснили, что одной из погибших стало плохо еще вечером накануне. Она позвонила родственнице и пожаловалась на самочувствие, однако не стала вызывать скорую помощь и легла спать. Утром родные не смогли до нее дозвониться, приехали к дому и обнаружили женщину мертвой.

По предварительной версии, утечка угарного газа могла начаться в одной из квартир, после чего из-за неисправности дымохода газ распространился по вентиляции в другие помещения. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники полиции и прокуратуры. Проверку также проводит прокуратура Пензенской области.