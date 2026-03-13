Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

В тайге Красноярского края нашли обмороженные тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына спустя пять дней после исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, 7 марта мужчина вместе со своим четырехлетним сыном сел в автомобиль с прицепом со снегоходом и отправился в тайгу по направлению поселка Эконда. 11 марта работодатель мужчины позвонил в полицию и сообщил, что тот до сих пор не вернулся. Силовики организовали поиски.

На следующий день в 50-ти километрах от поселка Тура Эвенкийского муниципального округа спасатели обнаружили тела пропавшего мужчины и его сына с признаками переохлаждения. Также на месте находились снегоход и автомобиль погибшего.

«По данному факту следственным отделом по Эвенкийскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По уголовному делу назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Близкий к силовикам Shot пишет, что погибшим мужчиной оказался житель поселка Тура, 51-летний многодетный отец по имени Леонид. По данным телеграм-канала, в день исчезновения, мужчина решил отправиться на охоту и взял с собой младшего сына.

Отмечается, что они доехали до первой избы на автомобиле, а затем продолжили путь на снегоходе. Однако до конечной точки отец и сын не добрались. Согласно одной из версий, Леонид оставил снегоход и попытался самостоятельно выйти к избе, но заблудился вместе с четырехлетним мальчиком.

Shot пишет, что у мужчины было четверо детей, самого младшего из которых он взял с собой. Отмечается, что мать детей, его бывшая супруга, проживает в Архангельской области.