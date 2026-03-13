EN
Молодые домохозяйки научились монетизировать работу по дому

2 минуты чтения 12:11 | Обновлено: 13:04
Молодые домохозяйки научились монетизировать работу по дому

Молодые женщины, желающие вырваться из обычной рабочей рутины и вернуться к домашним делам, придумали способ, как профинансировать эту модель устройства жизни и нашли способ монетизировать работу по дому. Об этом пишет Bloomberg.

При этом сами женщины просят не путать их с «традиционными женами», поскольку это понятие связано с восприятием домохозяек, выполняющих неоплачиваемую работу в виде ежедневной заботы о муже и детях. 

Они называют себя breadmakers (близкая по смыслу адаптация — «зарабатывающие домохозяйки») по аналогии со словом breadwinners («добытчик», так часто называют мужчину-главу семьи в патриархальном понимании).

Опрошенные агентством женщины отметили, что не считают себя ни «просто» матерями, ни «добытчиками» — они чувствуют себя свободными в самовыражении и распоряжении своим временем. При этом они могут также зарабатывать деньги, создавая контент, связанный с ведением домашнего хозяйства. 

Значительную часть доходов в этой нише составляют гонорары от сотрудничества с брендами. Агентство отмечает, что в некоторых странах их контент также является демонстрацией того, что женщины могут выбирать из множества вариантов устройства своей жизни. 

При этом ведение такого образа жизни не означает полной концентрации исключительно на домашнем хозяйстве. Опрошенные Bloomberg блогеры рассказали, что для работы с контентом им нужно постоянно работать над стратегией его продвижения, вести переговоры по заключению контрактов на рекламу и даже планировать запуск своих брендов.

Однако, как отмечает агентство, сам факт того, что домохозяйки зарабатывают именно на монетизации контента все еще подтверждает — домашняя работа все так же часто не приносит дохода. 

Доцент Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета Коринн Лоу рассказала, что подобные ролики могут создавать некорректное восприятие домашней работы у других женщин — она назвала их содержание «ложным» и отметила, что из-за него у других женщин может появиться недовольство тем, как выглядят их дома.

Фото:Unsplash

