Экономика

Крупнейшая чартерная авиакомпания России начала отменять рейсы в Таиланд

2 минуты чтения 16:20 | Обновлено: 17:14

Авиакомпания AZUR air, считающаяся крупнейшей чартерной авиакомпанией России, начала отменять рейсы в Таиланд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника работающего с компанией туроператора.

Он рассказал, что перелеты из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга отменены с 25 марта до конца туристического сезона. Журналисты уточняют, что рейсов из этих городов в Паттайю не будет до конца апреля. 

При этом рейсы в Паттайю из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Новокузнецка, Владивостока, Иркутска, Барнаула пока не отменены, сообщает «Интерфакс». В материале отмечается, что AZUR air в этот сезон выполняет чартерные авиаперевозки по заказам туристических компаний только в Таиланд (Пхукет и Паттайя) и Вьетнам (Нячанг и Фукуок).

Издание отмечает, что 12 марта Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air до 8 июня. Регулятор выявил нарушения требований воздушного законодательства во время внеплановой проверки и потребовал устранить их. Если компания не сделает этого до 8 июня, ее сертификат будет аннулирован — без него выполнять коммерческие рейсы невозможно. 

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

«Интерфакс» сообщает, что Росавиация рекомендовала компании не только повысить уровень безопасности полетов, но и сократить количество рейсов. В материале отмечается, что компания допустила многочисленные отмены и задержки рейсов в первые месяцы 2026 года. 

Сама AZUR air объяснила эти проблемы «чередой не связанных между собой авиационных событий». Компания обещала в кратчайшие сроки подготовить план корректирующих мероприятий и сообщила, что продолжит подготовку к летнему сезону. Ее авиапарк состоит из 23 самолетов Boeing, но лишь половина из них сейчас находится в эксплуатации, отмечают журналисты. На момент публикации новости AZUR air не ответила на запрос «Интерфакса» о комментарии.

