Общество

Число мошенничеств при аренде жилья резко выросло

16:02 | Обновлено: 16:03

В России резко выросло число мошеннических схем, связанных с арендой жилья. За первые два месяца 2026 года их стало на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Ленте.ру» эксперты компании «Информзащита».

По оценкам аналитиков, значительная часть объявлений о сдаче жилья на онлайн-площадках аренды может быть размещена мошенниками. В крупных городах признаки обмана выявляют примерно у 9–11% новых предложений. В сегменте краткосрочной аренды, особенно в туристических районах, риск столкнуться с такими объявлениями еще выше. Доля подозрительных предложений может достигать 15%.

Эксперты связывают рост таких случаев с перегретым рынком аренды. По их словам, арендаторы все чаще принимают решения быстро и иногда не проверяют владельца жилья и юридический статус объекта.

Кроме того, меняются и способы работы мошенников. Они используют фотографии реальных квартир, копируют объявления с других сайтов и создают фальшивые профили арендодателей. В некоторых случаях злоумышленники выстраивают целую схему взаимодействия с потенциальной жертвой. Они отправляют сканы документов, поддельные договоры аренды и ссылки на фальшивые сервисы бронирования.

Анализ нескольких десятков инцидентов показал, что в 42% случаев мошенники использовали заранее подготовленные шаблоны договоров, которые внешне почти не отличаются от настоящих, уточняет издание.

Еще одним фактором риска специалисты называют перевод общения с площадок объявлений в мессенджеры. В закрытых чатах потенциальные арендаторы лишаются дополнительных механизмов проверки и модерации со стороны сервисов.

Эксперты рекомендуют проверять историю профиля арендодателя на площадке, искать дубликаты фотографий через обратный поиск изображений и по возможности лично осматривать квартиру перед передачей денег. Дополнительной мерой безопасности может стать использование сервисов безопасной сделки, при которых средства резервируются на платформе и перечисляются владельцу только после подтверждения аренды.

