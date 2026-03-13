Активисты раскритиковали «Евровидение» за романтизацию удушения во время секса

Песню румынской певицы Александры Кэпитанеску «Choke Me» назвали опасной и «безрассудной». Некоторых слушателей возмутил текст композиции, в которой исполнительница неоднократно призывает душить ее, сообщает The Guardian.

Активисты, выступающие против сексуализированного насилия, заявили, что эта песня «играет жизнями молодых женщин». Призыв «души меня» повторяется в ней 30 раз в течение трех минут.

Кроме того, Кэпитанеску в песне произносит фразы: «заставь мои легкие взорваться», «мне сложно дышать», «я хочу, чтобы ты задушил меня». Активисты говорят, что подобные акценты могут подталкивать девушек во время секса к крайне опасным практикам.

«Это игра с жизнями молодых женщин. Она демонстрирует пренебрежение к здоровью и благополучию молодых женщин. Появляющиеся медицинские данные свидетельствуют о том, что частое сексуальное удушение приводит молодых женщин к повреждению мозга», — профессор права в Даремском университете Клэр Макглинн.

The Guardian ссылается на медицинские исследования, которые зафиксировали изменения в мозге у женщин, подвергавшихся неоднократным удушениям во время секса. Специалисты обнаруживали у пострадавших симптомы нарушения работы полушарий мозга, связанных с депрессией и тревожностью.

Издание также отмечает, что более половины людей младше 35 лет сталкивались с удушением. При этом почти треть из них ошибочно полагала, что существуют безопасные способы душить человека.

Александра Кэпитэнеску с песней «Choke Me» представит Румынию на «Евровидении-2026», которое пройдет с 12 по 16 мая в Вене. Девушка одержала победу в национальном отборе, ознаменовав возвращение страны на конкурс после двухлетнего перерыва. Исполнительницу выбрали жюри среди 12 финалистов.