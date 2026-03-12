EN
Общество

Пятиклассник принес в школу пневматическое оружие и выстрелил в лоб однокласснику

2 минуты чтения 10:43 | Обновлено: 10:46

В городе Верхняя Пышма пятиклассник принес в школу пневматическое оружие и выстрелил в лоб однокласснику. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 11 марта во время урока по английскому языку в одной из школ города. По предварительной информации, пятиклассник во время игры случайно нажал на курок пневматического оружия, которое он принес с собой в школу, и попал в лоб однокласснику. Об этом, как отмечается, рассказал сам нападавший.

«Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних в период их пребывания в здании образовательной организации. Кроме того на контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту органом предварительного следствия», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Мать пострадавшего Екатерина рассказала изданию «Екатеринбург онлайн», что в день происшествия пятиклассник «угрожал и запугивал одноклассников» пневматическим оружием с заряженной обоймой. По ее словам, школьник не первый день «хулиганит и травит своих одноклассников», однако жалобы не приносят результатов.

«На уроке английского языка угрожал и запугивал одноклассников, учитель на это не реагировал. Моему сыну выстрелили прямо в лоб. До этого эти же ребята закопали портфели одноклассников в снегу, на заднем дворе, потом искали их с охраной по камерам», — рассказала женщина.

Екатерина утверждает, что после пулевого ранения у ее сына появилась ссадина на лбу. Соответствующую фотографию и результаты осмотра в местной больнице она передала журналистам.

«После выстрела учитель забрала пистолет, продолжили контрольную. Никакой реакции не было, пока ребенок сам не сообщил родителям. Если бы он как-то повернул голову или наклонился — мог бы остаться без зрения», — возмутилась женщина.

По факту случившегося мать пострадавшего вызвала полицию в школу и пожаловалась директору. По ее словам, после инцидента двух одноклассников ее сына поставили на внутришкольный учет. Кроме того, женщине пообещали, что сделают учителю выговор, а информацию о произошедшем передадут в силовые органы, чтобы там провели работу с семьями подростков, отмечает «Екатеринбург онлайн».

