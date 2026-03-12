EN
Воюющие за ВСУ россияне рассказали о бесправии и унижениях

2 минуты чтения 23:43

Российские добровольцы, воевавшие на стороне Украины, рассказали, что столкнулись с давлением и манипуляциями со стороны украинского военного командования. Многих шантажировали угрозами выдать в Россию, где их ждут пытки и пожизненный срок за госизмену, сообщает «Верстка».

«Понимаете, люди туда идут не для того, чтобы потом в условную Польшу переехать. Они идут по велению души и о будущем не думают. Но, попав туда, повоевав там, увидев, как гибнут товарищи, получив ранения, они всё же начинают задумываться, куда им потом идти. И оказывается, что идти особо некуда», — рассказал изданию на условиях анонимности российский доброволец, воевавший за Украину.

Добровольцы не ответили «Верстке» о численности российских подразделений в составе ВСУ, сославшись на военную тайну. Однако основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что речь идет «о сотнях солдат, не о тысячах».

Я пошел воевать за Украину добровольцем
Я пошел воевать за Украину добровольцем
Мне почти 60, и я из России. Я не мог поступить иначе, но не справился с постоянным страхом и уволился
Общество14 минут чтения

О проблемах в украинской армии рассказывал оппозиционер и активист Ильдар Дадин. Он воевал против России в составе одного из добровольческих батальонов. 

Однако после его гибели на фронте в октябре 2024 года стало известно, что отношение к россиянам в украинской армии нельзя было назвать хорошим.

Как писали корреспонденты «Холода», Дадин отстаивал свою точку зрения и искал справедливости везде и всегда: и во время тренировок и инструктажей, и в быту. Спорил Дадин, находясь уже на стороне Украины, и во время обсуждения действий диверсионно-разведывательных групп (он хотел сначала предлагать российским военным сдаваться в плен, а потом уже нападать).

У Дадина не сложились отношения с однополчанами. По их словам, иногда он отстаивал принципиальные вещи, с которыми соглашались другие сослуживцы, но чаще «качал права» из-за пустяков, а споры «из-за куска мыла» превращались в рассуждения «про высшие истины».

Убить дракона
Убить дракона
Ильдар Дадин был символом мирного протеста — и погиб с оружием в руках. Вот его история
Общество15 минут чтения

«Унижения, коррупция, тупость, жестокость и показуха командования, скрывающая правду от вышестоящего начальства, словом, тот же „совок“, что и с вражеской стороны, с той только принципиальной разницей, что украинцы ведут освободительную войну, а россияне — захватническую», — написал журналист Андрей Лошак, передавая слова погибшего Дадина и добавляя, что «из уважения к Ильдару эту правду надо озвучить».

Собеседники «Верстки» рассказали, что граждане России в некоторых подразделениях, воюющих на стороне Украины — это фактически бесправные люди. Ими легко манипулировать, им легко угрожать. У них также отбирают документы и просят за них выкуп.

При этом легализоваться или получить юридическую поддержку от Украины российские добровольцы не могут. Так, как отмечает «Верстка», таких людей боится принимать и Европа, не предоставляя им гуманитарные визы и политические убежища. 

