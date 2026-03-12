У зумеров обнаружили устойчивый интерес к чтению

Зумеры обладают самым устойчивым интересом к чтению среди живущих сейчас поколений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования книжного сервиса «Литрес» и аналитического центра «НАФИ».

Каждый второй россиянин (51%) в возрасте от 18 до 24 лет уделяет чтению книг более часа в день, выяснили исследователи. Любимые жанры поколения Z — приключенческие романы, фантастика, любовные романы и фэнтези.

При выборе книг зумеры чаще всего ориентируются на советы знакомых, рекомендации блогеров и мнения, опубликованные в СМИ. Чаще всего россияне из этой возрастной категории не дочитывают произведения из-за нехватки времени или скучного сюжета, говорится в материале ТАСС.

Меньше всего книг читают представители поколения «Альфа», то есть подростки от 14 до 17 лет. Каждый третий опрошенный в этой возрастной категории сказал, что не читает совсем или делает это крайне редко. Среди тех, кто уделяет время чтению, 66% оставляют произведения, не дойдя до конца. Основные причины этого — скучный сюжет, переключение на более интересную книгу и нехватку времени. Причем, как выяснили исследователи, чем моложе читатель, тем сложнее ему сосредоточиться на одном произведении.

Среди любимых жанров «альф» — фантастика, фэнтези и боевики. При выборе книг представители этого поколения в первую очередь ориентируются на отзывы и рекомендации друзей и родственников, блогеров и литературных пабликов. Также влияние оказывают экранизации произведений.

Миллениалы читают чаще, чем более молодые поколения. 42% представителей этого поколения за последние одну-три книги, а 21% — четыре или пять. Они также чаще других пользуются электронными книгами.

Большинство миллениалов бросают книгу, не дочитав ее до конца, из-за нехватки времени. Самые любимые жанры этого поколения — приключенческие романы, детективы и любовная проза. Кроме того, среди миллениалов особенно популярна литература по психологии.

Россияне старше 45 лет, которых относят к поколению «иксов», читают даже немного активнее остальных: среди них больше тех, кто за последние полгода прочитал больше пяти книг. Также они чаще других говорят, что всегда дочитывают книги до конца. Самые популярные жанры у этого поколения — детективы, приключенческие романы и фантастика. Кроме того, среди них больше поклонников классической литературы.