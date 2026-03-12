США отказались снимать санкции с российской нефти

США не собираются отменять санкции против российской нефти. Об этом в эфире CNN сообщил министр энергетики США Крис Райт. На это заявление обратило внимание издание РБК.

По словам Райта, санкционная политика Вашингтона в отношении России остается прежней. Ранее он также прокомментировал заявления иранских чиновников о том, что на фоне военных действий США в исламской республике мировые цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель.

«Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы», — заявил Райт.

Несколько дней назад министр уже говорил, что США предпринимают шаги для стабилизации цен на нефтяном рынке. В частности, он тогда прокомментировал решение Вашингтона выдать Индии лицензию на закупку российской нефти. По словам Райта, речь идет о нефти, которая уже находилась на танкерах и ожидала разгрузки, поэтому разрешение должно помочь быстрее вернуть эти объемы на рынок и снизить опасения дефицита топлива. Райт подчеркивал, что это краткосрочная мера и она не означает изменения санкционной политики США в отношении России.

Сообщалось также, что некоторые страны уже попросили США предоставить им аналогичные разрешения. Например, с такой просьбой обратились Румыния и Бангладеш.

При этом, как писало Reuters, американские власти рассматривают возможность дальнейшего смягчения ограничений на торговлю российской нефтью, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Источники агентства утверждали, что такие меры обсуждаются из-за нестабильности на энергетическом рынке.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что пока рано говорить о возможном ослаблении санкций. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что вопрос взаимодействия России и США по этой теме может иметь значение для нефтяного рынка, однако обсуждать его преждевременно.