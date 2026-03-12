EN
Разблокировку банковских карт захотели перенести на «Госуслуги»

2 минуты чтения 11:48

Россиянам предложат разблокировать банковские карты через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС. Инициатива принадлежит группе депутатов от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. В Минцифры заявили, что концептуально поддерживают идею и займутся ее проработкой вместе с Центробанком.

Парламентарии предлагают создать на портале «Госуслуги» единое окно, через которое граждане смогут подать заявление на разблокировку банковских счетов и карт. По их мнению, такой механизм упростит процедуру подтверждения личности клиента и позволит установить понятные сроки рассмотрения обращений со стороны банков.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас в России нет удобного и прозрачного способа фиксировать обращения граждан по поводу блокировки карт. Клиенты банков часто вынуждены связываться с поддержкой, предоставлять документы и ждать ответа, при этом сроки рассмотрения таких обращений могут затягиваться.

Предполагается, что подача заявлений через «Госуслуги» позволит централизованно фиксировать обращения и отслеживать их рассмотрение. Кроме того, такой сервис может снизить риск подачи поддельных заявлений, поскольку идентификация пользователя будет происходить через подтвержденную учетную запись на портале.

Также депутаты предлагают предусмотреть возможность направлять жалобы в надзорные органы, если банк не отвечает на обращение или отказывает в разблокировке карты без объяснения причин. В таком случае граждане смогут обратиться в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через тот же портал.

Тема блокировок банковских карт обсуждается в России на фоне роста числа операций, которые антифрод-системы банков могут распознавать как подозрительные. В таких случаях кредитные организации вправе ограничивать операции по счетам, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия.

При этом клиенты иногда сталкиваются с блокировками даже при обычных переводах или нетипичных операциях. В Банке России ранее признавали, что в борьбе с мошенниками некоторые участники рынка могли применять слишком жесткие меры. В 2026 году регулятор также ввел новые правила, согласно которым банки в ряде случаев должны сначала приостанавливать подозрительный перевод на два дня или отклонять его, а не полностью блокировать карту клиента.

