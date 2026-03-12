Преследуемый ФСБ отец одиночка сумел уехать с дочерью во Францию

Бывший политический заключенный Алексей Москалев вместе с дочерью Машей прилетели во Францию по гуманитарной визе. Они приземлились в аэропорту час назад, сообщает правозащитная организация inTransit.
Семью Москалевых долго преследовали российские силовики. Все началось с того, что Маша на уроке нарисовала антивоенный рисунок. После этого учительница обратилась в полицию. Алексей пытался защитить дочь, но его задержали, а потом завели уголовное дело по статье о «дискредитации» армии. В итоге отца с дочкой разлучили на два года.
Москалева осудили на год и десять месяцев колонии. Машу сначала отправили в приют, а потом — к матери, с которой девочка почти не общалась. Во время тюремного заключения Москалева несколько раз навещали сотрудники ФСБ, которые, как отмечает inTransit, избивали его во время задержания.
Спецслужбисты угрожали мужчине, что не оставят его в покое даже после освобождения из колонии. В результате после выхода на свободу в октябре 2024 года к дому Москалевых приезжала полиция. Они долго стучали в дверь, заглядывали на балкон и караулили у здания.
Семья покинула Россию и обратились за помощью в inTransit. Москалевы хотели получить немецкую гуманитарную визу, но Алексею долго не оформляли российский загранпаспорт. Позже, как добавляет правозащитный проект, в августе 2025 года Германия де-факто заморозила программу выдачи гуманитарных виз.
В это же время в России Машу стали искать органы опеки из-за ее антивоенных постов в Telegram. Тогда inTransit вместе с адвокатом Дмитрием Захватовым решили подать документ на гуманитарну визу Франции.
«В феврале 2026 года Французский МИД одобрил их заявление, а 10 марта выдал гуманитарные визы и laissez-passer — проездной документ, позволяющий въехать во Францию без загранпаспорта. 11 марта 2026 года они приземлились в Париже», — пишет inTransit.
Как отмечают правозащитники, Франция остается единственной европейской страной, которая принимает российских журналистов, правозащитников, активистов, оппозиционных политиков, и при особых дополнительных условиях — дезертиров даже без наличия загранпаспорта.