EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ сообщили о просьбе ЕС к Украине «повоевать еще полтора-два года»

2 минуты чтения 14:41

Евросоюз обратился к Украине с просьбой продолжать воевать с Россией в течение следующих полутора-двух лет, пообещав предоставить необходимое для этого финансирование. Об этом со ссылкой на неназванный источник в поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского партии «Слуга народа», пишет издание «Украинская правда». 

По его словам, европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги». Другой собеседник издания добавил, что под их влиянием «Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов», а также механизм работы Верховной Рады в этой ситуации.

В октябре 2025 года Зеленский утверждал, что европейские союзники Украины готовы обеспечивать стабильную финансовую поддержку страны еще два-три года, пояснив, что эти деньги необходимы, в частности, для гарантирования выплат украинским солдатам и возможности планирования обороны страны.

В декабре 2025 года на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе была согласована выдача Украине кредита, достаточного для покрытия примерно двух третей  финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

В феврале 2026 года Европарламент официально одобрил выдачу Украине кредита на сумму в 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Из них 60 миллиардов должны пойти на укрепление обороноспособности и закупку вооружений и оборудования, а оставшиеся 30 миллиардов — на макрофинансовую помощь и поддержку бюджета.

Венгрия наложила вето на это решение, потребовав от Киева возобновить транзит российского газа в страну по трубопроводу «Дружба». В ответ Зеленский, не называя венгерского премьера Виктора Орбана по имени, посоветовал ему перестать блокировать выдачу кредита, пригрозив в противном случае отправить к нему «поговорить» украинских военных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта