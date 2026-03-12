СМИ сообщили о просьбе ЕС к Украине «повоевать еще полтора-два года»

Евросоюз обратился к Украине с просьбой продолжать воевать с Россией в течение следующих полутора-двух лет, пообещав предоставить необходимое для этого финансирование. Об этом со ссылкой на неназванный источник в поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского партии «Слуга народа», пишет издание «Украинская правда».

По его словам, европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги». Другой собеседник издания добавил, что под их влиянием «Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов», а также механизм работы Верховной Рады в этой ситуации.

В октябре 2025 года Зеленский утверждал, что европейские союзники Украины готовы обеспечивать стабильную финансовую поддержку страны еще два-три года, пояснив, что эти деньги необходимы, в частности, для гарантирования выплат украинским солдатам и возможности планирования обороны страны.

В декабре 2025 года на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе была согласована выдача Украине кредита, достаточного для покрытия примерно двух третей финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет.

В феврале 2026 года Европарламент официально одобрил выдачу Украине кредита на сумму в 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Из них 60 миллиардов должны пойти на укрепление обороноспособности и закупку вооружений и оборудования, а оставшиеся 30 миллиардов — на макрофинансовую помощь и поддержку бюджета.

Венгрия наложила вето на это решение, потребовав от Киева возобновить транзит российского газа в страну по трубопроводу «Дружба». В ответ Зеленский, не называя венгерского премьера Виктора Орбана по имени, посоветовал ему перестать блокировать выдачу кредита, пригрозив в противном случае отправить к нему «поговорить» украинских военных.