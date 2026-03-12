Начало сезона клещей анонсировали в России

Начало активности клещей ожидается в России в третьей декаде марта. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

При этом в нем отмечается, что сроки наступления сезона клещей могут варьироваться в зависимости от погоды, а пик активности этих членистоногих приходится на период с конца мая до середины июня и зависит от конкретного региона.

В ведомстве напомнили о важности профилактических мер для защиты от клещей, в том числе индивидуальных — применения репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также специальной защитной одежды.

При этом, по данным Роспотребнадзора, с начала года в 19 российских регионах уже зафиксировано 100 случаев укуса клещей, что в полтора раза меньше чем за тот же период прошлого года.. Больше половины зарегистрированных случаев приходится на аннексированный Крым и Краснодарский край, уточнили в ведомстве.

В конце декабря 2025 года в соцсетях появилось множество сообщений от российских пользователей, в которых авторы жаловались на клещей, выползающих из купленных к Новому году натуральных елок.

«Первую неделю я видела по одному-два в день и не понимала, что происходит. А на 8–10 день они начали выходить по 50–70 в сутки — и это было для меня отвратительно», — говорилось в одном из постов.

В свою очередь, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии Игорь Гламаздин тогда уточнил, что подобные случаи были зафиксированы, в частности, в Москве и Московской области.