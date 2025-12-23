EN
Россияне пожаловались на выползающих из елок клещей

16:02

В соцсетях россияне жалуются на клещей, которые в большом количестве выползают из живых елок, купленных на местных рынках. Об этом пишут РЕН ТВ и телеграм-канал Baza.

«Первую неделю я видела по одному-два в день и не понимала, что происходит. А на 8–10 день они начали выходить по 50–70 в сутки — и это было для меня отвратительно», — пожаловалась одна из пользовательниц в соцсетях.

В разговоре с телеканалом «360» доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии Игорь Гламаздин рассказал, что подобные случаи зафиксированы в Москве и Подмосковье.

«Обычно с наступлением холодов клещи впадают в спячку. Но теплая и влажная осень, а также мягкое начало зимы позволили им остаться активными. Опасных гостей можно случайно принести домой на новогоднем дереве, срезанном в лесу или на лесоплантации. Попав в квартиру, где температура около +20…+25°C, клещи «оживают» и начинают искать хозяина для питания. Им может стать как домашний питомец, так и человек», — сообщил Гламаздин.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, в свою очередь, утверждает, что клещи могут быть переносчиками инфекций, а их потомство — инфицированным.

Близкая к силовикам Baza пишет, что во время морозов клещи могут прятаться в хвое, а в теплых квартирах «оттаивать» и расползаться. По данным телеграм-канала, укусы могут быть опасны и теоретически приводить к заражению клещевыми инфекциями.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
Политика25 минут чтения

«Риск возникает, если елки привезены из южных регионов, где из-за теплой зимы могла начаться преждевременная активность клещей, и если эти районы являются эндемичными по клещевым инфекциям. В таком случае насекомые могут оказаться на дереве и попасть в дом», — рассказал РЕН ТВ эколог, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. 

В то же время Роспотребнадзор отрицает сообщения о «зимовке» клещей в хвойных деревьях. В ведомстве заявили, что клещи не обитают на елках и не представляют угрозы для людей, которые приносят новогодние деревья из леса или рынка. Там также подчеркнули, что случаев укусов клещей, связанных с новогодними елками, официально не зафиксировано.

