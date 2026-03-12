EN
Экономика

Известный инвестор предупредил о надвигающемся «крупнейшем крахе» в истории

2 минуты чтения 17:38

Американский предприниматель, инвестор и писатель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки написал на своей странице в фейсбуке «повторное предупреждение», в котором предсказал «крупнейший крах» фондового рынка в истории.

«Я надеюсь, что в 2026 году я окажусь не прав… Но боюсь, что обвал уже приближается. Почему я сделал такое предсказание? Потому что причина обвала 2008 года, глобального финансового кризиса, так и не была устранена. Следующий крах может быть только более масштабным», — написал инвестор.

Он напомнил, что в 2008 году он был гостем программы американского телеведущего Вольфа Блитцера на CNN, где предсказал крах глобальной финансовой компании Lehman Brothers, который произошел через несколько дней.

В этом году, по мнению Кийосаки, крах рынка будет связан с американской инвестиционной компанией Black Rocks. «Если и когда Black Rock рухнет… это будет быстро и разрушительно», — написал инвестор.

По его словам, в результате представители поколения Z лишатся пенсий, а мир погрузится в долги, которые он не сможет погасить. Кийосаки посоветовал другим инвесторам «действовать проактивно» и вкладываться в золото, серебро, биткоины, эфир и доли в реальных нефтяных скважинах.

«Всего за 10 долларов любой может инвестировать в серебро. Если у вас нет лишних 10 долларов, просто не ешьте один день», — посоветовал Кийосаки.

Ранее о мировом экономическом кризисе предупредил автор The Economist Генри Карр, который сослался в своих предсказаниях на растущий государственный долг у наиболее развитых стран.

