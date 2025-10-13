EN
Экономика

The Economist предупредил о грядущем экономическом кризисе

2 минуты чтения 20:39

Мировая экономика движется к серии кризисов из-за растущих показателей государственного долга наиболее развитых стран, считает автор The Economist Генри Карр.

Исторически высокий госдолг угрожал стабильности экономик развивающихся стран, однако сейчас эта проблема становится актуальной и для богатейших государств, которые начали занимать больше денег, считает Карр.

Развитые страны начали занимать большое количество средств во время эпидемии COVID-19, так правительства этих государств поддерживали свое население и системы здравоохранения. Однако затем они приобрели «опасную привычку» занимать еще больше, отмечает Карр. Из-за этого после повышения показателей ключевых ставок с 2022 года правительствам стало гораздо сложнее обслуживать свои долги.

При этом в некоторых странах принимаются программы по ограничению роста задолженности, однако затем они приостанавливаются или обходятся — вместо сокращения расходов правительства предпочитают получать свободные средства с помощью накопления госдолга.

По мнению Карра, правительства смогут избежать дефолтов, однако в долгосрочной перспективе постараются снизить нагрузку на бюджет за счет повышения уровня инфляции. Они могут оказывать давление на центральные банки, чтобы добиться этого — выраженные в номинальном значении обязательства по облигациям займа дешевле обслуживать при снижении стоимости валюты и росте цен.

Однако высокая инфляция не нравится избирателям и дестабилизирует экономику. Прогноз выглядит еще менее благоприятным, если учесть будущий рост расходов государств на оборону, борьбу с изменением климата, а также старение населения.

Также в прогнозах экономического развития пока не учтены более высокие процентные ставки будущего — перевыпуски облигаций будут иметь ставку, превышающую современные показатели примерно на два процентных пункта. В материале также отмечается, что при составлении прогнозов фискальные регуляторы часто преуменьшают рост дефицита бюджета на несколько процентных пунктов.

Рост долгов могут остановить как сами правительства, так и избиратели или инвесторы. Последние могут вынудить государства установить режим жесткой экономии или объявить о своей неспособности платить по долгам. Рост доходов, вызванный развитием ИИ, как считает Карр, не приведет к изменению ситуации в мировой экономике, поскольку основные игроки этой сферы зарегистрированы в США, где уже установлены высокие процентные ставки. Он не верит в то, что государства сегодня способны самостоятельно скорректировать свои бюджеты — это, вероятно, и приведет к кризисам.

