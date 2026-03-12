«Газпром» обвинили в краже миллиардов на строительстве для Кабаевой

Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в хищении более восьми миллиардов рублей, выделенных на строительство Центра художественной гимнастики в Сочи, который известен как Центр гимнастики Кабаевой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, по делу о хищении и дальнейшей легализации этих средств проходят 13 человек, в том числе бывший член совета директоров «Газпрома» и экс-заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз».

Волк не назвала имена фигурантов, однако The Moscow Times без ссылки на источник пишет, что речь идет о бывшем члене правления «Газпрома» и начальнике департамента №105 Елене Михайловой, а также экс-замгендиректора «Газпром межрегионгаз» Анатолие Еркулове.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

По версии МВД, с 2016 года по май 2019 года фигуранты, занимавшие руководящие должности в подрядных и дочерних организациях, создавали видимость выполнения строительных работ. При этом, по версии следствия, средства, выделенные компанией «Газпром инвестгазификация», фактически похищались. Позднее участники схемы, как считают следователи, легализовали около 1,5 миллиарда рублей из полученных средств.

Предполагаемого организатора схемы, должность которого Волк не раскрыла, суд арестовал. Еще несколько обвиняемых объявлены в международный розыск. Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и новые эпизоды.

Как следует из сообщения МВД, уголовное дело расследуется с марта 2025 года. Им занимаются сотрудники Следственного департамента МВД и оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой была открыта в декабре 2022 года. Согласно информации на сайте академии, строительство объекта продолжалось шесть лет и велось в рамках программы «Газпром — детям». Площадь комплекса превышает 40 тысяч квадратных метров, а стоимость возведения оценивается в 7,15 миллиарда рублей.

В сентябре 2020 года на ютубе появилось видео, где трое человек, представившиеся сотрудниками подрядной организации, заявили, что на протяжении пяти месяцев не получают зарплату и намерены обратиться к Владимиру Путину.

В мае 2024 года петербургское издание 47news писало, что проблемы при строительстве центра стали причиной конфликта интересов внутри «Газпрома» при реализации этой программы. По данным издания, после первой зимней эксплуатации здания были выявлены многочисленные недочеты.