Общество

Зумеры начали зарабатывать на сдаче одежды в аренду

2 минуты чтения 12:01

Молодые люди все чаще превращают собственный гардероб в источник дохода. Из-за высокой стоимости жизни в крупных городах представители поколения Z начали сдавать одежду в аренду через специальные онлайн-платформы. Об этом пишет Reuters.

По данным исследований, за последний год сервисами аренды одежды пользовались около 34% покупателей-зумеров. Через такие платформы люди могут сдавать вещи из своего гардероба или брать одежду в аренду у других пользователей. Спрос обычно растет в праздники, во время свадебного сезона и летом.

Как рассказал изданию сооснователь нью-йоркского приложения Pickle Брайан Макмахон, основную аудиторию сервиса составляют молодые пользователи. Примерно около 60% зумеров и еще 40% миллениалов. При этом самые успешные пользователи платформы могут зарабатывать на этом примерно 5700 долларов в месяц.

Так, 25-летняя smm-специалистка Габриэлла Левинсон начала сдавать одежду в аренду вскоре после переезда в Нью-Йорк в 2023 году. После подачи первой налоговой декларации она поняла, насколько дорого обходится жизнь в городе. С тех пор Левинсон сдала свои вещи в аренду более 700 раз. Сейчас она зарабатывает на этом до 2000 долларов в месяц. Девушка размещает на платформах десятки предметов гардероба. Например, дизайнерское платье бренда Michael Costello стоимостью 300 долларов можно арендовать за 55 долларов в неделю. Кашемировая накидка с мехом стоимостью около 1000 долларов стоит 150 долларов в неделю.

По словам Левинсон, дополнительный доход помогает компенсировать расходы на жизнь, а также решает проблему хранения вещей в небольшой квартире. При этом она отмечает, что такой заработок требует серьезных трудозатрат. Нужно следить за возвратами одежды, отправлять вещи в химчистку и координировать сроки аренды.

Финансовые консультанты считают, что аренда одежды может быть выгодной альтернативой дорогим покупкам. Например, для особых случаев люди могут арендовать платье за 100 долларов вместо покупки за 500 долларов. Однако эксперты предупреждают, что регулярное использование таких сервисов может увеличивать расходы, если пользователи оформляют платные подписки или пользуются арендой слишком часто.

