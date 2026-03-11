Россиян захотели завлекать на выборы через маркетплейсы

Российские власти ищут новые способы добиться вовлечения граждан в избирательный процесс, чтобы увеличить явку и результат «Единой России» на выборах в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре 2026 года. Один из способов добиться этих целей — использовать маркетплейсы для агитации, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации Путина источники.

Чиновники хотят реализовать проект под названием «Карточки будущего». Предполагается, что пользователи популярных маркетплейсов будут видеть в своей ленте карточки с «социальными опциями», которые можно будет «положить» в корзину. В качестве примеров издание приводит школы, благоустройство и инфраструктуру.

Такие карточки будут «подмешиваться» в обычную ленту. Пользователь сможет выбрать несколько таких карточек, а затем получит промокоды и предложение поучаствовать в розыгрыше. После этого, как отмечают «Ведомости», «появится связка» с предвыборной программой «Единой Росси» и «мотив» участвовать в голосовании.

Как последний элемент планируется реализовать на практике пока неизвестно — источники журналистов отметили, что идея привлечения маркетплейсов к предвыборной агитации пока является проектом, а конкретные механики еще не прорабатывались.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отметил, что российские маркетплейсы собрали огромный массив данных о предпочтениях десятков миллионов россиян. Среди них — информация об уровне доходов, составе семьи и потребительском поведении. Через такие площадки можно охватить и сотрудников самих маркетплейсов.

Однако Гафаров отметил, что само по себе размещение агитации на маркетплейсах может не дать результат, который хотят получить власти. Если она окажется слишком «топорной», то сможет вызвать обратный эффект и оттолкнуть россиян от участия в политическом процессе.

Представители Wildberries в комментарии для «Ведомостей» отметили, что не ведут обсуждений о запуске такой кампании. Другие крупные маркетплейсы на запрос журналистов на момент публикации не ответили.