СМИ нашли замену заблокированным мессенджерам

Приложение «Фото» на iPhone можно использовать как мессенджер благодаря функции «Общие альбомы». Пользователям из России она также до сих пор доступна, передает Hi-Tech Mail.

Изначально «Общие альбомы» создавались для того, чтобы совместные фотографии и воспоминания хранились на смартфонах сразу нескольких человек. Однако после блокировок социальных сетей в России журналисты обнаружили, что «Фото» работает на iPhone как полноценный мессенджер.

Издание отмечает, что в «Общие альбомы» можно добавлять людей из списка контактов. С одним лишь исключением — пользоваться этой функцией можно только на iPhone.

После того, как в «Общий альбом» загружена фотография, можно сразу начать переписываться в комментариях под ней. При этом количество комментариев не ограничено, поэтому они превращаются в привычный чат.

Переписка в комментариях под фото на iPhone не отличается от общения в стандартных мессенджерах. Все сообщения сортируются по времени. Если же появляются новые сообщения, то пользователи приходит уведомление. Также в «Фото» можно отправлять смайлики и удалять сообщения.

Однако в приложении нельзя оставлять реакции на сообщения, как и редактировать уже отправленные комментарии. Но, как добавляет Hi-Tech Mail, переписка между людьми в «Общем альбоме» отличается высоким уровнем защищенности. Приватность достигается за счет того, что переписка доступна только пользователям, добавленным в «Воспоминания».

Чтобы добавить знакомого в переписку, надо открыть приложение «Фото» и в разделе «Коллекции» найди «Общие альбомы», затем при помощи кнопки «плюс» создать общий альбом. Внизу появится синяя надпись «Добавить участников». Сделать это можно из списка контактов.