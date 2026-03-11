EN
Общество

Семен Слепаков рассказал о реакции российских чиновников на его сатирические песни

2 минуты чтения 15:42 | Обновлено: 15:58

Юморист, певец и сценарист Семен Слепаков дал интервью журналистке Елизавете Осетинской. Во время него он рассказал, как ему удавалось писать сатирические песни с критикой власти, живя в России.

Слепаков отметил, что писал их, чтобы дать власти «поджопник» и сказать, что граждане помнят о коррупции в стране. При этом он признал, что ему, вероятно, позволяли критиковать власть без серьезных последствий из-за хорошего отношения к нему со стороны некоторых чиновников. 

Он отметил, что в России он был знаком со многими чиновниками, которые относились к его творчеству снисходительно. Слепаков считает, что они воспринимали его в качестве артиста, который пишет то, что «взбредет ему в голову». Одновременно они не считали его «своим врагом». 

Но среди чиновников были и те, кто негативно воспринимал творчество Слепакова. Он отметил, что некоторые его собеседники признавались, что ненавидят его лично или слышали о таком отношении со стороны своего начальства. 

На уточняющий вопрос Осетинской о том, имеет ли он в виду высокопоставленных чиновников из Кремля, Слепаков отметил, что не знает о таком отношении к нему со стороны Владимира Путина. 

Также Слепаков рассказал, что в некоторых случаях представители власти рассказали ему, что были рады отдельным сатирическим композициям. Так, его песня про операцию предполагаемых сотрудников ГРУ «Петрова» и «Боширова» (настоящие фамилии — Мишкин и Чепига) по отравлению бывшего советского и российского разведчика Сергея Скрипаля, по словам самого автора, вызвала радость у сотрудников ФСБ.

Слепаков объяснил это тем, что у ФСБ и ГРУ «вышла заруба». По его словам, собеседники среди чиновников пытались убедить комика, что его творчество «обязательно будет кому-то другому на руку». Он отметил, что пишет песни, чтобы выразить свои эмоции, поскольку считает себя искренним человеком.

