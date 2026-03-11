Названа разница в зарплатах мужчин и женщин руководителей в России

Зарплаты женщин в России в среднем на 30% меньше, чем у мужчин. Об этом ТАСС заявила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание« Маргарита Богданова-Шемраева.

Так, согласно данным Росстата, средняя начисленная заработная плата у женщин руководителей составляет 110,6 тысячи рублей, а у мужчин — 159,3 тысячи рублей. «Это можно объяснить достаточно просто. Во-первых, все еще сильны стереотипы, что женщина обязательно уйдет в декрет, а если у нее уже есть дети, то будет больше уделять времени ребенку и меньше работе», — пояснила она.

Еще одной причиной разрыва в зарплатах Богданова-Шамраева назвала более скромные зарплатные ожидания у женщин. «У нас в культуре принято, что мужчина добытчик, должен приносить в семью больше денег. Поэтому они изначально запрашивают зарплату больше, чем женщины», — сказала она.

Также, по словам Богдановой-Шемраевой, чем выше руководящая должность, тем больше диспропорция между занимающими ее мужчинами и женщинами. «Согласно данным Росстата, соотношение мужчин и женщин на руководящих должностях почти одинаковое — 51% против 49%. Здесь имеются в виду руководящие должности разных уровней — в том числе руководители среднего звена. При этом по мере движения по карьерной лестнице разрыв увеличивается», — сказала она.

По ее словам, на высоких руководящих должностях в России женщин значительно меньше, чем мужчин, и «это подтверждают разные исследования.