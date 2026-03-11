EN
Мужчина лишился пожизненной бесплатной пиццы и обратился в суд

2 минуты чтения 21:07 | Обновлено: 21:08
Мужчина лишился пожизненной бесплатной пиццы и обратился в суд

Дмитрий Мезенцев направил иск против сети пиццерий Domino’s. Мужчина настаивал, что пиццерия должна кормить его бесплатной пиццей до 2118 года взамен на сделанную татуировка, как и обещала в рекламной акции, сообщает ТАСС.

Однако Мещанский суд Москвы постановил, что компания вправе вносить изменения в правила акции или вовсе прекращать ее, если «какой-либо аспект не может проводиться так, как запланировано».

«В удовлетворении исковых требований Мезенцева Дмитрия Евгеньевича к ООО «Пицца ресторантс» о защите прав потребителя отказать», — говорится в решении суда.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Мезенцев в 2018 году сделал татуировку с логотипом Domino’s. Так он решил поучаствовать в промокампании «Доминос навсегда». Сеть пиццерий обещала ежегодно выдавать 350 участникам по 100 бесплатных сертификатов на пиццу в течение 100 лет. Мезенцев в число победителей попал.

И затем четыре года стабильно получал подарочные сертификаты на бесплатную пиццу. Однако после декабря 2022 года компания перестала выполнять условия акции.

Летом 2023 года нидерландская компания DP Eurasia, владелец сетей Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, объявила о банкротстве своего российского подразделения.

Мезенцев писал в техническую поддержку компании, но не получал ответа. Тогда мужчина направил досудебную претензию в адрес пиццерии, но ее также проигнорировали.

После этого он обратился в суд, потребовав от пиццерии исполнять условия акции. Однако суд встал на сторону Domino’s Pizza, отказав Мезенцеву в том числе в компенсации морального вреда.

Фото:«Москва FM»

