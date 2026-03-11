Правительство Молдовы одобрило выход страны из СНГ

Правительство Молдовы одобрило законопроект о выходе страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), объединяющих страны постсоветского пространства. Текст документа размещен на официальном сайте правительства.

Власти собираются денонсировать два основных международных соглашения о статусе СНГ — Соглашение о создании организации и протокол к нему. Оба они были подписаны в декабре 1991 года на финальном этапе распада СССР.

Теперь законопроект представят президенту Молдовы Майе Санду. Если она одобрит его, законопроект будет внесен в парламент страны. В случае положительного решения депутатов, МИД Молдовы известит о выходе страны из СНГ Исполнительный комитет объединения после официальной публикации принятого закона.

Также правительство Молдовы одобрило денонсацию Устава СНГ, этот документ был подписан в 1993 году. Процедура одобрения этого законопроекта будет аналогичной.

Соглашение о создании СНГ было подписано лидерами Беларуси, РСФСР и Украины 8 декабря 1991 года — эти три страны также объявляли СССР прекращающим существование. Протокол к нему 21 декабря того же года подписали лидеры еще восемь государств, среди них был и президент Молдовы Мирча Снегур.

РБК отмечает, что Молдова начала поэтапный выход из структур СНГ после подачи заявления на вступление в Евросоюз в марте 2022 года. Власти страны в 2023 году инициировали выход из межпарламентской ассамблеи стран-членов СНГ, а в январе следующего года объявили о планах отказаться от участия в 119 из 282 действующих в рамках СНГ соглашений.

В том же году на референдуме о вступлении страны в ЕС 50,35% избирателей поддержали это решение. Окончательный выход Молдовы из СНГ произойдет через 12 месяцев после направления уведомления об этом в Исполнительный комитет объединения.