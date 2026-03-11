EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кадыров раскритиковал Иран за ракетные удары по Ближнему Востоку

2 минуты чтения 22:41 | Обновлено: 22:58
Кадыров раскритиковал Иран за ракетные удары по Ближнему Востоку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «агрессоры» сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны. При этом Кадыров раскритиковал Иран за ракетные удары по гражданской инфраструктуре стран Персидского залива.

«Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются одной из самых безопасных и стабильных стран в мире, так как никогда не имели военных претензий к соседям. Кадыров также написал, что страны Персидского залива «сейчас как никогда» должны координировать действия между собой.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Однако после ударов по гражданским объектам и появления жертв среди мирного населения государство вынуждено защищать своих граждан и принимать серьезные меры, о чем и заявил дорогой старший БРАТ», — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в начале года к нему обратились с предложением о большой встрече между представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств. Однако Кадыров якобы принципиально отказался от подобного, так как на встречу не пригласили посла ОАЭ. Старшим братом Кадыров называет президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана.

Министр по делам государства ОАЭ Халифа бин Шахин Аль Марар на заседании Лиги арабских государств 9 марта назвал действия Ирана «полномасштабной агрессией». Он потребовал привлечь Иран к юридической ответственности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Kadyrov_95 / Telegram

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали