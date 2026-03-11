Кадыров раскритиковал Иран за ракетные удары по Ближнему Востоку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «агрессоры» сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны. При этом Кадыров раскритиковал Иран за ракетные удары по гражданской инфраструктуре стран Персидского залива.

«Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются одной из самых безопасных и стабильных стран в мире, так как никогда не имели военных претензий к соседям. Кадыров также написал, что страны Персидского залива «сейчас как никогда» должны координировать действия между собой.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек Криминал 12 минут чтения

«Однако после ударов по гражданским объектам и появления жертв среди мирного населения государство вынуждено защищать своих граждан и принимать серьезные меры, о чем и заявил дорогой старший БРАТ», — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в начале года к нему обратились с предложением о большой встрече между представителями Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств. Однако Кадыров якобы принципиально отказался от подобного, так как на встречу не пригласили посла ОАЭ. Старшим братом Кадыров называет президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана.

Министр по делам государства ОАЭ Халифа бин Шахин Аль Марар на заседании Лиги арабских государств 9 марта назвал действия Ирана «полномасштабной агрессией». Он потребовал привлечь Иран к юридической ответственности.