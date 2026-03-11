Зеленский оценил готовность мира к Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас мир в целом не готов к ведению Третьей мировой войны. Об этом со ссылкой на его слова в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону пишет «РБК-Украина».

Политик отметил, что лишь отдельные страны Европы сегодня готовы к ведению интенсивных боевых действий из-за проблем с «технической» стороной подготовки. Отдельно Зеленский упомянул прогресс Германии и США.

ФРГ, по мнению Зеленского, действует «очень быстро», но это не поможет стране подготовиться к глобальному конфликту в 2026 году. США же обладают сильной армией, которая вооружена ракетами и дронами, однако войскам этой страны не хватает опыта ведения войны на земле, считает политик.

При этом Зеленский высоко оценил степень готовности к Третьей мировой войне стран Северной Европы. Он также отметил, что ни одна из стран Запада не имеет такого опыта ведения наземных боевых действий, который есть у Украины.

Также президент Украины заявил, что сотрудничество России и Ирана в вопросе производства дронов является серьезной угрозой для других стран мира. Именно оно, по мнению политика, и способно стать причиной Третьей мировой.

Конфликт между США, Израилем и Ираном способен перерасти в долговременную войну, если он не будет прекращен к осени, считает Зеленский. Политик подтвердил, что Украина согласилась помочь своим союзникам и предоставить специалистов, которые знают, как нужно бороться с иранскими дронами «Шахед».

Ранее Зеленский заявлял, что, Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. Тогда политик отметил, что считает своей задачей сдерживание России для того, чтобы глобальный конфликт не перерос в широкомасштабные боевые действия.