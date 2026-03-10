EN
Общество

Зумеры смирились c низкими доходами и приняли «финансовый нигилизм»

2 минуты чтения 01:24 10 марта

Многие молодые люди, которые чувствуют, что отстают в финансовом плане, все чаще обращаются к заработку с высоким риском. Они используют ставки на спорт, торговлю криптовалютой и рынок прогнозов, чтобы,например, выбраться из долгов, пишет Bloomberg.

Поколение Z (родившиеся с 1995 по 2010 годы) больше других подвержены ощущению финансового отставания. И как раз оно подталкивает человека к более рискованным и спекулятивным способам заработка как к возможности быстрее наверстать упущенное.

В исследовании Northwestern Mutual Planning & Progress, на которое в том числе ссылается Bloomberg, говорится, что стремление заработать и выбраться из финансовой ямы подкрепляется «финансовым нигилизмом».

«По сути, они говорят: они не накопили достаточно и не получают той доходности, на которую рассчитывают в долгосрочном портфеле, так что почему бы не замахнуться на максимум и не сделать ставку на вещи абсурдные вроде того, свершится ли пришествие Иисуса до конца 2026 года», — сказал изданию главный полевой директор Northwestern Mutual Джон Робертс.

При этом исследование показало, что женщины примерно вдвое реже используют спекулятивные инструменты по типу рынков прогнозов, криптовалют или опционов в качестве потенциального заработка. Однако восемь из десяти молодых мужчин, занимающихся инвестированием, заявили, что более рискованные инструменты помогут им быстрее прийти туда, куда они хотят, чем традиционные способы вложений.

Издание также ссылается на результаты национального опроса, проведенного онлайн с 5 по 21 января в США компанией Harris Poll. В нем участвовали 4375 взрослых американцев. 

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
