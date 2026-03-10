EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Почти треть владельцев малого бизнеса в России задумались о закрытии или продаже

2 минуты чтения 10:51

Владельцы малого бизнеса в России начали массово рассматривать возможность закрыть или продать свое дело, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования фонда «Общественное мнение» и ВШЭ под названием «Лонгитюд малого бизнеса».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Сейчас об уходе из малого бизнеса раздумывает 31% респондентов, это на 8% больше, чем было год назад. «Ведомости» отмечают, что новая волна опроса проводилась с 20 января по 19 февраля 2026 года.

При этом исследователи проводят такие опросы с 2021 года, в них участвуют одни и те же респонденты. Среди них более 700 индивидуальных предпринимателей, а также владельцев и совладельцев малого бизнеса. Их ожидания от будущих условий работы оказались худшими за всю историю наблюдений.

Так, 52% опрошенных рассказали, что ожидают ухудшения условий работы своего бизнеса. На улучшения надеются лишь 12% респондентов. Настроения были лучше даже во время введения санкций против России в 2022 году — тогда положительных изменений ждали 20%, отрицательных — 38%, отмечает «Коммерсантъ».

«Ведомости» пишут, что пессимизм предпринимателей связан с одновременным увеличением ставки НДС, отменой льгот по страховым взносам, высоким показателем ключевой ставки, ростом неплатежей со стороны контрагентов и падением спроса. Во время опроса в первом квартале 2025 года респонденты также отмечали возрастание налоговой нагрузки, но были оптимистичнее в своих оценках.

Также 39% процентов рассказали, что в конце прошлого года у них снизились доходы. У 29% опрошенных полученных доходов не хватало даже для покрытия прямых расходов. Также 39% предпринимателей согласились, что в настоящий момент их малый бизнес находится в режиме выживания. Это максимальный показатель за последние пять лет. На падение спроса пожаловались 42% респондентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву