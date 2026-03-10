Почти треть владельцев малого бизнеса в России задумались о закрытии или продаже

Владельцы малого бизнеса в России начали массово рассматривать возможность закрыть или продать свое дело, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования фонда «Общественное мнение» и ВШЭ под названием «Лонгитюд малого бизнеса».

Сейчас об уходе из малого бизнеса раздумывает 31% респондентов, это на 8% больше, чем было год назад. «Ведомости» отмечают, что новая волна опроса проводилась с 20 января по 19 февраля 2026 года.

При этом исследователи проводят такие опросы с 2021 года, в них участвуют одни и те же респонденты. Среди них более 700 индивидуальных предпринимателей, а также владельцев и совладельцев малого бизнеса. Их ожидания от будущих условий работы оказались худшими за всю историю наблюдений.

Так, 52% опрошенных рассказали, что ожидают ухудшения условий работы своего бизнеса. На улучшения надеются лишь 12% респондентов. Настроения были лучше даже во время введения санкций против России в 2022 году — тогда положительных изменений ждали 20%, отрицательных — 38%, отмечает «Коммерсантъ».

«Ведомости» пишут, что пессимизм предпринимателей связан с одновременным увеличением ставки НДС, отменой льгот по страховым взносам, высоким показателем ключевой ставки, ростом неплатежей со стороны контрагентов и падением спроса. Во время опроса в первом квартале 2025 года респонденты также отмечали возрастание налоговой нагрузки, но были оптимистичнее в своих оценках.

Также 39% процентов рассказали, что в конце прошлого года у них снизились доходы. У 29% опрошенных полученных доходов не хватало даже для покрытия прямых расходов. Также 39% предпринимателей согласились, что в настоящий момент их малый бизнес находится в режиме выживания. Это максимальный показатель за последние пять лет. На падение спроса пожаловались 42% респондентов.