Дизайнер из России обвинила французский дом моды в копировании сумок с «куриными ножками»

Дизайнер из России Евгения Юртова, работающая под брендом Джозефинна Эмбройдери (Djozefinna Embroidery), обвинила французский модный дом Schiaparelli в плагиате. Украденную идею она обнаружилась в новой коллекции бренда, но сначала посчитала это обычным совпадением, рассказала сама Юртова в своем телеграм-канале.

Речь идет о сумках с металлическими «куриными ножками». По словам дизайнера, такие аксессуары она начала выпускать еще в 2023 году, вдохновившись образами из русского фольклора. Со временем эти сумки стали одной из самых узнаваемых моделей ее бренда.

Юртова утверждает, что сначала решила не придавать ситуации большого значения и предположила, что креативному директору Schiaparelli Дэниелу Роузберри могла случайно прийти в голову похожая идея. Однако позже, по ее словам, произошло странное. Представители модного дома начали удалять комментарии пользователей, которые обращали внимание на сходство аксессуаров, и блокировать их авторов. Позднее, как утверждает дизайнер, ее саму добавили в черный список в соцсетях бренда, хотя она лично с ним не связывалась. Именно этот факт заставил Юртову заподозрить умышленный плагиат. Она заявила, что планирует направить Schiaparelli досудебную претензию и добиваться защиты своих авторских прав.

Ранее Дэниел Роузберри объяснял, что при создании новой коллекции, получившей название «Сфинкс», вдохновлялся образами мифических существ. Поэтому на подиуме, помимо сумок с «куриными лапками», появлялись, например, туфли с кошачьими мордами.

Это не первый подобный скандал вокруг Schiaparelli. В 2021 году бельгийско-грузинский художник Шалва Никвашвили также обвинял модный дом в плагиате его сумок с аппликациями в виде ушей. Тогда история не получила широкого продолжения.