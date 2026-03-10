EN
Дизайнер из России обвинила французский дом моды в копировании сумок с «куриными ножками»

2 минуты чтения 17:26

Дизайнер из России Евгения Юртова, работающая под брендом Джозефинна Эмбройдери (Djozefinna Embroidery), обвинила французский модный дом Schiaparelli в плагиате. Украденную идею она обнаружилась в новой коллекции бренда, но сначала посчитала это обычным совпадением, рассказала сама Юртова в своем телеграм-канале.

Речь идет о сумках с металлическими «куриными ножками». По словам дизайнера, такие аксессуары она начала выпускать еще в 2023 году, вдохновившись образами из русского фольклора. Со временем эти сумки стали одной из самых узнаваемых моделей ее бренда.

Юртова утверждает, что сначала решила не придавать ситуации большого значения и предположила, что креативному директору Schiaparelli Дэниелу Роузберри могла случайно прийти в голову похожая идея. Однако позже, по ее словам, произошло странное. Представители модного дома начали удалять комментарии пользователей, которые обращали внимание на сходство аксессуаров, и блокировать их авторов. Позднее, как утверждает дизайнер, ее саму добавили в черный список в соцсетях бренда, хотя она лично с ним не связывалась. Именно этот факт заставил Юртову заподозрить умышленный плагиат. Она заявила, что планирует направить Schiaparelli досудебную претензию и добиваться защиты своих авторских прав.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Ранее Дэниел Роузберри объяснял, что при создании новой коллекции, получившей название «Сфинкс», вдохновлялся образами мифических существ. Поэтому на подиуме, помимо сумок с «куриными лапками», появлялись, например, туфли с кошачьими мордами.

Это не первый подобный скандал вокруг Schiaparelli. В 2021 году бельгийско-грузинский художник Шалва Никвашвили также обвинял модный дом в плагиате его сумок с аппликациями в виде ушей. Тогда история не получила широкого продолжения.

