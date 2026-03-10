EN
Сооснователь украинского банка оскорбил украинку из-за «немытой головы» и флага Словении

2 минуты чтения 23:29
Monobank заблокировал счет гражданке Украины Карины Кольб. Это случилось после того, как она прошла видеоидентификацию на фоне флага, похожего на российский. При этом в банке не стали разбираться, что за спиной у девушки висел флаг Словении, сообщает «Политика страны».

«Клиентка обратилась на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, потому что у нее немытая голова», — приводит слова сооснователя Monobank Олега Гороховского издание.

Гороховский комментировал ситуацию в своем аккаунте Threads, в том числе публиковал личную фотографию девушки. Он отметил, что «у поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных», назвав Кольб «коллаборантом».

Однако в данный момент последние посты Гороховского недоступны. Как отмечает «Политика страны», в соцсетях раскритиковали сооснователя Monobank за то, что он обнародовал конфиденциальную информацию клиентки банка и публично высмеял ее, не разобравшись в ситуации.

Сама Карина Кольб подчеркнула, что фотография была сделана в Словении, когда она находилась у подруги в квартире. В 2023 году Кольб переехала из Харькова в Словению в качестве беженки, а затем — в Германию.

«Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее. На этом видео меня выставили полным дерьмом и облили грязью просто так», — заявила девушка.

В ситуацию, как пишет ТСН, вмешался и украинский военный Сергей Гнездилов. Он отметил, что проверка фактов заняла у него несколько минут. Он созвонился с Кольб и подтвердил, что девушка говорит правду. Гнездилов также не нашел в ее социальных сетях никаких намеков на пророссийскую позицию. 

Фото:gorokhovsky / Threads

