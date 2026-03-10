Эксперты заявили о риске наступления глубокого кризиса в российской экономике

Экономика России рискует оказаться в ситуации стагфляции, при которой в стране будут расти цены в сочетании с падением показателей роста ВВП. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая заявила, что в январе 2026 года из 28 основных видов промышленной деятельности рост наблюдался лишь в пяти. При этом потребление в стране уже замедляется, а в первом месяце текущего года ВВП снизился на 2,1% в годовом выражении.

Беленькая отмечает, что высокие риски наступления стагфляции сохраняются из-за вероятности замедления снижения ключевой ставки Центробанка. Регулятор ранее отмечал, что может поступить так, если власти, изменив бюджетное правило, не сократят свои расходы. О планах сделать это правительство России пока не заявляло.

Одновременно российские власти продолжают «изымать» средства из экономики с помощью повышения налогов. Сохранение высокой ключевой ставки при одновременном продолжении такой политики лишь увеличивает риски стагфляции, пишут «Известия» со ссылкой на выводы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

ЦМАКП также отмечает, что экономическая динамика в России остается слабой — в большинстве гражданских отраслей фиксируется стагнация, а прибыльность предприятий стремительно снижается. При этом падение показателей аналитики видят и в инвестиционной активности.

Это связано в том числе и с политикой ЦБ, считают в ЦМАКП. Высокая ключевая ставка фактически «парализовала» инвестиционный сектор страны, а ее показатель сейчас не может быть резко снижен, отметил заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Опрошенные «Известиями» эксперты считают оптимальным показатель ключевой ставки в размере 8-12%. Сейчас он составляет 15,5%.

В самом ЦБ с мнением о высоком риске наступления стагфляции не согласились, отмечают «Известия». Регулятор в комментарии изданию заявил, что ВВП страны в 2026 году будет расти, а инфляция снижаться. В 2027 году ЦБ ожидает увеличения темпов роста экономики при достижении устойчивого уровня роста цен.