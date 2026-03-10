EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Эксперты заявили о риске наступления глубокого кризиса в российской экономике

2 минуты чтения 09:52 | Обновлено: 10:27

Экономика России рискует оказаться в ситуации стагфляции, при которой в стране будут расти цены в сочетании с падением показателей роста ВВП. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая заявила, что в январе 2026 года из 28 основных видов промышленной деятельности рост наблюдался лишь в пяти. При этом потребление в стране уже замедляется, а в первом месяце текущего года ВВП снизился на 2,1% в годовом выражении.

Беленькая отмечает, что высокие риски наступления стагфляции сохраняются из-за вероятности замедления снижения ключевой ставки Центробанка. Регулятор ранее отмечал, что может поступить так, если власти, изменив бюджетное правило, не сократят свои расходы. О планах сделать это правительство России пока не заявляло.

Одновременно российские власти продолжают «изымать» средства из экономики с помощью повышения налогов. Сохранение высокой ключевой ставки при одновременном продолжении такой политики лишь увеличивает риски стагфляции, пишут «Известия» со ссылкой на выводы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

ЦМАКП также отмечает, что экономическая динамика в России остается слабой — в большинстве гражданских отраслей фиксируется стагнация, а прибыльность предприятий стремительно снижается. При этом падение показателей аналитики видят и в инвестиционной активности.

Это связано в том числе и с политикой ЦБ, считают в ЦМАКП. Высокая ключевая ставка фактически «парализовала» инвестиционный сектор страны, а ее показатель сейчас не может быть резко снижен, отметил заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Опрошенные «Известиями» эксперты считают оптимальным показатель ключевой ставки в размере 8-12%. Сейчас он составляет 15,5%.

В самом ЦБ с мнением о высоком риске наступления стагфляции не согласились, отмечают «Известия». Регулятор в комментарии изданию заявил, что ВВП страны в 2026 году будет расти, а инфляция снижаться. В 2027 году ЦБ ожидает увеличения темпов роста экономики при достижении устойчивого уровня роста цен.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву