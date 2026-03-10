EN
Общество

Названы самые востребованные в России рабочие профессии

2 минуты чтения 14:15

Издание «Газета.ру» со ссылкой на эксперта в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александра Смирнова составило список рабочих специальностей, которые являются наиболее востребованными в России или станут такими в ближайшие годы.

Профессией с самой большой нехваткой специалистов Смирнов назвал токарей-слесарей, отметив, что на производствах в стране в последнее время появляется небольшое количество молодых людей с этой специальностью. 

Он оценил ситуацию с нехваткой токарей-слесарей как «катастрофическую», добавив, что из-за их нехватки компаниям приходится обучать уже имеющихся сотрудников либо переманивать специалистов с других предприятий. 

Также он выделил в числе профессий, представители которых могут устроиться на высокооплачиваемую работу еще во время обучения, слесарей-сварщиков и специалистов полиграфической продукции. 

Эксперт отметил, что молодым людям в России можно также посоветовать присмотреться к профессии повара. При этом, по словам Смирнова, в этой сфере не стоит ожидать быстрого получения большой зарплаты, однако со временем повара могут получать от 10 тысяч рублей за смену.

Девушкам, собирающимся получать рабочую профессию, Смирнов советует присмотреться к специальности швеи. По его словам, в месяц швеи могут получать до 200 тысяч рублей.

Также Смирнов предостерег от поступления в колледж по гуманитарным специальностям, которые можно получить в университете. Он отметил, что специалист с дипломом об окончании вуза будет котироваться на рынке выше, чем не уступающий ему конкурент с дипломом о среднем образовании. 

Поэтому при поступлении в колледж он советует выбирать программы, которых нет в университетах. Среди «дублирующихся» профессий он назвал дизайнеров, маркетологов, SMM-специалистов, специалистов по гостеприимству, рекламе и связям с общественностью.

