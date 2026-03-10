Очевидцы описали «еб**ный ад» после ракетного удара по Брянску

Шесть человек погибли в результате украинского ракетного удара по Брянску. Еще 37 человек получили ранения, об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Брянску был нанесен ракетный удар. Главной его целью, по словам Зеленского, стал завод микроэлектроники группы «Кремний Эл». Это одно из крупнейших предприятий по производству микроэлектроники России.

«Кстати, пока я вам отвечаю, в перерыве мне звонил главнокомандующий Сырский. И главком рассказал мне об операции, которая только что прошла — кстати, успешно. Был поражен Брянский завод. Этот завод производил системы управления для всех видов ракет Российской Федерации. Ну что ж, могу поздравить. Наши вооруженные силы — молодцы», — заявил Зеленский в разговоре с журналистами РБК-Украина.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек Криминал 12 минут чтения

Удар наносился крылатыми ракетами Storm Shadow. Одна из них была сбита системой ПВО, из-за чего ракетные осколки упали на проезжую часть. Один из очевидцев описал происходящее недалеко от места удара как «ебанный ад».

«Я вообще в шоке просто. И в моральном, и в физическом нахуй плане. Это просто пиздец. Вон там труп в машине. Машину просто разъебашило, там она горит блять», — рассказал очевидец.

Генштаб ВСУ опубликовал кадры удара по заводу в Брянске. Ведомство отчиталось о «поражении цели и значительном повреждении производственных мощностей».

Как пишет издание ASTRA, на заводе производили электронные компоненты, которые используются в различных системах российских вооружений и военной технике. Их компоненты находятся в ракетных комплексах ОТРК «Искандер», «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 и С-400.