Экономика

Доля молодежи среди банкротов резко выросла в России

2 минуты чтения 13:07

Россияне в возрасте до 25 лет за два года начали значительно чаще становиться банкротами, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей коллекторских агентств.

Генеральный директор «Интел коллекта» Алексей Велижанин рассказал журналистам, что в 2023 году доля молодых людей среди банкротов равнялась 1,5%. В 2025 она резко выросла до 14%. 

Представители других коллекторских агентств привели отличающиеся цифры, которые при этом демонстрируют аналогичный тренд. Так, генеральный директор «Финэквы» Алексей Злебкин отметил, что доля людей до 25 лет в общем числе банкротов в четвертом квартале 2025 года составила 15%, в первом квартале 2023 года она равнялась 3%. 

Также, по данным Злебкина, значительно увеличилась и доля банкротов среди людей в возрасте 25-29 лет — с 10% до 20% за аналогичный период. Гендиректор ID Collect Александр Васильев рассказал «Ведомостям», что его компания фиксирует рост доли банкротов среди молодых людей за 2023-2025 годы в 1,4 раза среди банков и в два раза среди микрофинансовых организаций. 

Согласились с оценкой тренда и представители банков. Так, Сбер отмечает, что число банкротов в возрасте до 30 лет за последние два года выросло на 10 процентных пунктов. При этом в банке рассказали, что в 2025 году рост этого показателя почти прекратился. «Т-Банк» рассказал «Ведомостям» о росте доли людей до 25 лет среди банкротов с 2% до 10% за два года. В «Дом.рф» отметили, что этот показатель увеличился в два раза за последние пять лет. 

Представители коллекторских агентств предположили, что рост этих показателей свидетельствует о том, что молодые люди не справляются с управлением личными финансами из-за отсутствия опыта. Также сказывается и изменившееся отношение молодежи к самому факту банкротства — из-за отсутствия ипотеки или собственности у молодых людей отсутствуют психологические барьеры, имеющиеся у людей старших поколений.

