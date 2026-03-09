EN
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о заменившей алкоголизм зависимости

2 минуты чтения 18:28 | Обновлено: 18:50

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, признался, что сменил одну зависимость на другую. Раньше он «жил на кофе и сигаретах», а теперь стал «одержим фитнесом». Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам 36-летнего актера, сейчас он довольно интенсивно тренируется, хотя, как он сам отметил, со стороны это может быть незаметно. В беседе с журналистами Рэдклифф предположил, что его увлечение спортом связано с особенностями характера.

«Мне кажется, я типичный пример бывшего алкоголика или человека с зависимым типом личности, который просто переключил эту зависимость на спортзал», — пояснил он.

Актер также рассказал, что раньше поддерживал работоспособность за счет кофе и сигарет. А после того, как бросил курить, в его рутине остался только кофе.

Ранее Рэдклифф также говорил о проблемах с алкоголем, которые возникли у него в подростковом возрасте после того, как он стал всемирно известным благодаря фильмам о Гарри Поттере. В интервью British GQ в 2011 году актер рассказывал, что во время съемок фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» переживал непростой период и сильно полагался на алкоголь, чтобы получать удовольствие от жизни.

Он объяснял, что в юности чувствовал постоянное внимание со стороны окружающих, особенно когда появлялся в барах или пабах. По словам актера, алкоголь помогал ему справляться с ощущением, что за ним наблюдают.

Сейчас Рэдклифф ведет более спокойный образ жизни, пишет WSJ. Он воспитывает двухлетнего сына вместе со своей партнершей, актрисой Эрин Дарк. Пара познакомилась на съемках фильма «Убей своих любимых» (Kill Your Darlings) в 2012 году.

