СМИ: в Китае заговорили о новых газопроводах из России

Власти Китая захотели расширить сотрудничество с Россией в энергетической сфере и запланировали строительство нескольких новых газопроводов. Об этом со ссылкой на проект пятилетнего плана развития экономики КНР пишет SCMP.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Помимо описания планов постройки двух новых газопроводов документ содержит и формулировку о проведении подготовительных работ на «центральном маршруте китайско-российского газопровода». Некоторые эксперты считают, что речь может идти о «Силе Сибири-2».

При этом аналитики отмечают, что постройка этого газопровода остается сложным вопросом, а окончания строительства не стоит ждать в ближайшие годы из-за проблем в согласовании проекта, имеющихся у сторон.

SCMP отмечает, что в проекте пятилетки не содержится каких-либо подробностей об этом проекте. Приведенная формулировка не указывает на конкретный газопровод и не подразумевает, что он будет закончен в ближайшие пять лет. В случае одобрения, план будет действовать до 2030 года.

Еще до начала работ по строительству «Силы Сибири-2» российской и китайской сторонам предстоит урегулировать сразу несколько спорных моментов. Компания «Газпром» и китайская корпорация CNPC на данный момент не договорились о распределении долей в проекте, а также о том, кто будет оплачивать строительство, и на какой отметке будет зафиксирована цена за газ.

Авторы материала отмечают, что строительство «Силы Сибири-2» обсуждается с 2006 года, но попытки его реализовать неизменно приостанавливались. Сейчас же его появление может помочь Китаю укрепить свою энергетическую безопасность после похищения войсками США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и начала конфликта между США, Израилем и Ираном, сообщает SCMP.