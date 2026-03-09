Ученый назвал возможным перенос человеческого сознания в симуляцию

Компания Eon Systems впервые в истории полностью создала цифровую копию мозга мухи, а затем снабдила его виртуальным телом. В свою очередь, ученые заявляют о том, что нейронаука стала на шаг ближе к тому, чтобы воссоздать человеческий мозг в симуляции, рассказал физик и технопредприниматель Алекс Висснер-Гросс.

В 2024 году Eon Systems создала полную эмуляцию мозга плодовой мушки дрозофилы. Более 125 тысяч нейронов и 50 миллионов синаптических связей реального биологического организма скопировали и запустили в виртуальной среде. Модель предсказывала двигательное поведение мухи с точностью до 95%, но сама оставалась бестелесной.

Спустя полтора года эксперимент зашел дальше: виртуальный мозг получил возможность двигаться. Как говорится на сайте arXiv, где научные работы публикуются до рецензирования, Eon Systems построили архитектуру, которая повторяет реальную схему связей мозга дрозофилы, и подключили его к физической симуляции тела мухи. Цифровое насекомое быстро «включилось» и начало проявлять интерес к окружающей ее цифровой среде.

Виртуальная муха ходила, летала, мыла лапки и находила пищу, разбросанную в симуляции. Авторы утверждают, что модель оцифрованного мозга справлялась с задачами лучше, чем классические нейросетевые модели — она быстрее училась и давала более высокую точность в управлении.

Опубликованная работа на данный момент не доказывает перенос субъективного опыта мухи в цифровую реальность и не создает «цифровую личность мухи», как пишут авторы. Тем не менее они смогли превратить статистический «снимок» живого мозга в эффективно работающую модель, отметил Висснер-Гросс.

Человечество, по его мнению, научится копировать свое сознание, а затем переносить в цифровую реальность по желанию. Физик привел в пример как ближайшую аналогию сериал «Видоизмененный углерод», где персонажи могли переносить свое сознание в разные телесные оболочки.