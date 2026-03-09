EN
СМИ рассказали о секс-тренингах и элитной недвижимости нового лидера Ирана

2 минуты чтения 20:28 | Обновлено: 20:29

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи проходил особый курс лечения импотенции в Лондоне. В депешах американских дипломатов от 2008 года, опубликованных WikiLeaks, сообщает, что Хаменеи-младший и его жена много лет не могли зачать ребенка, сообщает BILD.

Тогда сын убитого аятоллы Али Хаменеи обратился в лондонскую клинику. Издание пишет, что Моджтаба прошел как минимум четыре секс-тренинга, во время которых он в том числе «практиковался», но не со своей женой. Для этого он заключил по меньшей мере два «временных брака».

Как отмечает BILD, в шиитском исламе «временный брак» — это юридическая лазейка, которая позволяет внебрачный секс. Лишь после этого жена Хаменеи-младшего смогла забеременеть.

«Речь идет о правиле, введенном в ранний период ислама для военного времени. Он должно было обеспечить мужчинам секс даже тогда, когда они далеко от своих жён, например, во время путешествий или войны. „Кратковременный брак“ также подразумевает, что „жены“ получат компенсацию или оплату», — рассказала изданию эксперт по исламу и правозащитница Сейран Атеш.

При этом практика «временных браков», в большинстве течений ислама запрещена законом, как, например, в Саудовской Аравии, и приравнивается к проституции.

Также у нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи обнаружили две роскошные квартиры с видом на посольство Израиля в Лондоне. Она находится в Кенсингтоне, на западе Лондона. Ее ориентировочная стоимость превышает 50 миллионов фунтов стерлингов (5,27 миллиарда рублей).

Вместе с этим, по оценкам Bloomberg, в собственности аятоллы находятся еще 11 объектов недвижимости на «улице миллиардеров» в Хэмпстеде, на севере Лондона. Их общая стоимость достигает 270 миллионов долларов.

Утром 9 марта 2026 года иранские государственные СМИ сообщили, что Совет экспертов страны избрал нового верховного лидера страны. Им стал аятолла Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при ударе США предыдущего лидера Ирана Али Хаменеи.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
