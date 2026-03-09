ФБК опубликовал выдержки официальной экспертизы о вскрытии Навального

Председатель Anti-Corruption Foundation и глава расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих показала выдержки из официальной судебно-медицинской экспертизы о вскрытии тела Алексея Навального. Документ был подготовлен летом 2024 года в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава. В ФБК заключение назвали «стерильным и вычищенным». Пост Певчих появился на сайте «Эха».

Опубликованы фрагменты 289-страничного заключения, включая перечень проведенных анализов, их результаты и вопросы, поставленные перед экспертной комиссией. Имена экспертов в документе скрыты. Певчих обратила внимание, что список проведенных исследований оказался необычно широким для случая, который российские власти объясняют «естественной смертью».

По словам главы ACF, эксперты проверяли, могли ли в организме политика быть отравляющие вещества. В частности, они искали токсины ядовитых растений и грибов. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, в организме Навального обнаружили атропин — это препарат, который используется как антидот при некоторых видах отравления.

При этом в заключении государственных экспертов указано: «Причиной смерти Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких». А следов отравления экспертиза не обнаружила.

Певчих утверждает, что этот документ находится в распоряжении ФБК уже около полутора лет. Однако фонд передавал материалы независимым медикам, в том числе иностранным специалистам. И те пришли к выводу, что выводы экспертизы не соответствуют результатам проведенных исследований.

ФБК решил опубликовать фрагменты документа именно сейчас в связи с тем, что фонду стало известно о подготовке публикации этого материала некоторыми СМИ. По словам Певчих, публикация фотографий и подробных описаний внутренних органов политика «не имеет общественной значимости» и не соответствует этическим стандартам.

В свою очередь, врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления «Новичком» в 2020 году, заявил изданию «Агентство», что опубликованные данные позволяют поставить под сомнение официальный диагноз российских властей. По его словам, на основании этих материалов невозможно однозначно подтвердить факт отравления политика, однако можно опровергнуть версию о его смерти от перечисленных в заключении заболеваний.