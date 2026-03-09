EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

ФБК опубликовал выдержки официальной экспертизы о вскрытии Навального

2 минуты чтения 15:25 | Обновлено: 16:20
ФБК опубликовал выдержки официальной экспертизы о вскрытии Навального

Председатель Anti-Corruption Foundation и глава расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих показала выдержки из официальной судебно-медицинской экспертизы о вскрытии тела Алексея Навального. Документ был подготовлен летом 2024 года в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава. В ФБК заключение назвали «стерильным и вычищенным». Пост Певчих появился на сайте «Эха».

Опубликованы фрагменты 289-страничного заключения, включая перечень проведенных анализов, их результаты и вопросы, поставленные перед экспертной комиссией. Имена экспертов в документе скрыты. Певчих обратила внимание, что список проведенных исследований оказался необычно широким для случая, который российские власти объясняют «естественной смертью».

По словам главы ACF, эксперты проверяли, могли ли в организме политика быть отравляющие вещества. В частности, они искали токсины ядовитых растений и грибов. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, в организме Навального обнаружили атропин — это препарат, который используется как антидот при некоторых видах отравления.

При этом в заключении государственных экспертов указано: «Причиной смерти Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких». А следов отравления экспертиза не обнаружила.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Певчих утверждает, что этот документ находится в распоряжении ФБК уже около полутора лет. Однако фонд передавал материалы независимым медикам, в том числе иностранным специалистам. И те пришли к выводу, что выводы экспертизы не соответствуют результатам проведенных исследований.

ФБК решил опубликовать фрагменты документа именно сейчас в связи с тем, что фонду стало известно о подготовке публикации этого материала некоторыми СМИ. По словам Певчих, публикация фотографий и подробных описаний внутренних органов политика «не имеет общественной значимости» и не соответствует этическим стандартам.

В свою очередь, врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления «Новичком» в 2020 году, заявил изданию «Агентство», что опубликованные данные позволяют поставить под сомнение официальный диагноз российских властей. По его словам, на основании этих материалов невозможно однозначно подтвердить факт отравления политика, однако можно опровергнуть версию о его смерти от перечисленных в заключении заболеваний.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Reuters

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву