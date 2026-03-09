Мошенники начали использовать обратные звонки для обмана россиян

Среди телефонных мошенников стала популярной новая схема обмана. Злоумышленники рассылают смс с сообщением о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и просят перезвонить по указанному номеру. Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».

«Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — рассказали там, отметив, что целевой группой этой мошеннической схемы являются пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций.

Чтобы не стать жертвой обмана представители «Мошеловки» дали простую рекомендацию — не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. «А если вы уже перезвонили и вам говорят «перевести деньги на безопасный счет», немедленно завершите разговор», — добавили они.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о распространении ворующего деньги компьютерного вируса в национальном мессенджере Max, который российские власти продвигают, как самый безопасный.

Как сообщалось, жертвами вируса как правило становились участники закрытых групп — домовых, дачных, а также родительских школьных чатов. Злоумышленники сначала взламывали аккаунт одного из членов сообщества, а потом от его имени отправляли в группу вирус под видом фотографий или документов.



Попытавшиеся открыть такие файлы пользователи устанавливали таким образом на свой смартфон вредоносную программу, которая воровала данные и предоставляла злоумышленникам доступ к банковским счетам.