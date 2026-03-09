Экспорт российского оружия рухнул

Россия резко сократила свою долю в мировом экспорте оружия. В 2021-2025 годах доля России на этом рынке составила 6,8%, в 2016-2020 годах этот показатель равнялся 21%. Об этом пишет Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Также Россия потеряла вторую строчку в топе мировых экспортеров оружия, уступив эту позицию Франции (9,8% мирового рынка в 2021-2025 годах). Ранее Париж отставал от Москвы по этому показателю на 15,6%.

SIPRI отмечает, что Россия оказалась единственной страной из первой десятки мировых лидеров по экспорту оружия, которая сократила объем своих поставок. В топ-3 крупнейших покупателей российского оружия оказались Индия (48%), Китай и Беларусь (по 13%).

Эксперты связали резкое падение показателей России со значительным сокращением закупок со стороны Алжира, Китая и Египта. Всего же в 2021-2025 годах Москва поставляла оружие 30 государствам и одной негосударственной вооруженной группе. Также, как отмечает SIPRI, в этот период в Россию поставлялось 73% иранского оружейного экспорта.

При этом в целом рынок оружия вырос, темпа роста экспорта основных игроков на этом рынке также оказались заметно выше, чем в предыдущий период. Лидером рейтинга, как и ранее, оказались США — страна занимает 42% мирового рынка. Вашинтон нарастил экспорт на 27%, идущая следом за ним Франция на 21%.

В десятке крупнейших экспортеров оружия мира также оказались Германия, Китай, Италия, Израиль, Великобритания, Южная Корея и Испания. Вместе они экспортируют более 88% всего оружия на рынке. Из стран постсоветского пространства в топ-25 также попала Украина, занявшая 21 строчку. Экспорт страны за прошедший период сократился на 66%.