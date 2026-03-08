СМИ назвали Россию главным победителем в мировом энергетическом кризисе

Мировой энергетический кризис, возникший после начала конфликта между США, Израилем и Ираном, имеет главного победителя — им стала Россия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Еще две недели назад российская энергетическая отрасль находилась в худшем состоянии за долгие годы — миллионы баррелей нефти из России плавали в открытом море, не имея конкретного покупателя. Сейчас российская нефть начала продаваться дороже мировых эталонных марок, а США смягчают введенные на нее санкции.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», — сказал старший аналитик по нефти в компании Kpler Навин Дас.

До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия входила в тройку крупнейших экспортеров нефти в мире — эту позицию она сохранила и 2025 году, одновременно начав продавать энергоресурсы со значительными скидками. Это стало серьезным ударом по энергетической отрасли страны и по российскому бюджету — в январе 2026 года страна получила минимальный с июля 2020 года доход от продажи нефти и газа, отмечает WSJ.

Конфликт, приведший к фактической остановке движения кораблей по Ормузскому проливу, неожиданно улучшил положение России на мировых рынках — цены растут и на другие марки нефти, однако конкуренты Москвы не могут воспользоваться этой ситуацией из-за приостановки сообщения.

США смягчили санкции против России, чтобы сгладить последствия кризиса — разрешили Индии закупать уже находящуюся в море российскую нефть на 30 дней и выдали бессрочную лицензию на сделки с немецким филиалом «Роснефти».

Эти меры, как отмечает WSJ, не помогут стабилизировать нефтяные рынки. Но в сокупности с опасениями из-за вероятной полной приостановки движения кораблей по Персидскому заливу дают Москве возможность влиять на рынки Азии, которые конкурируют за дефицитные энергоресурсы с Европой.

Несколько танкеров, направлявшихся в Европу, развернулись и изменили свой курс на азиатские порты в последние несколько дней, пишет WSJ. Если Персидский залив окажется закрытым на долгое время, Европа может быть вынуждена смягчить свои планы по отказу от российских энергоносителей, отмечают журналисты. Наличие таких обсуждений подтвердил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он считает возможное возвращение к закупкам нефти и газа у России ошибочным шагом.