EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ назвали Россию главным победителем в мировом энергетическом кризисе

2 минуты чтения 12:59

Мировой энергетический кризис, возникший после начала конфликта между США, Израилем и Ираном, имеет главного победителя — им стала Россия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Еще две недели назад российская энергетическая отрасль находилась в худшем состоянии за долгие годы — миллионы баррелей нефти из России плавали в открытом море, не имея конкретного покупателя. Сейчас российская нефть начала продаваться дороже мировых эталонных марок, а США смягчают введенные на нее санкции.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», — сказал старший аналитик по нефти в компании Kpler Навин Дас.

До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия входила в тройку крупнейших экспортеров нефти в мире — эту позицию она сохранила и 2025 году, одновременно начав продавать энергоресурсы со значительными скидками. Это стало серьезным ударом по энергетической отрасли страны и по российскому бюджету — в январе 2026 года страна получила минимальный с июля 2020 года доход от продажи нефти и газа, отмечает WSJ.

Конфликт, приведший к фактической остановке движения кораблей по Ормузскому проливу, неожиданно улучшил положение России на мировых рынках — цены растут и на другие марки нефти, однако конкуренты Москвы не могут воспользоваться этой ситуацией из-за приостановки сообщения.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

США смягчили санкции против России, чтобы сгладить последствия кризиса — разрешили Индии закупать уже находящуюся в море российскую нефть на 30 дней и выдали бессрочную лицензию на сделки с немецким филиалом «Роснефти».

Эти меры, как отмечает WSJ, не помогут стабилизировать нефтяные рынки. Но в сокупности с опасениями из-за вероятной полной приостановки движения кораблей по Персидскому заливу дают Москве возможность влиять на рынки Азии, которые конкурируют за дефицитные энергоресурсы с Европой.

Несколько танкеров, направлявшихся в Европу, развернулись и изменили свой курс на азиатские порты в последние несколько дней, пишет WSJ. Если Персидский залив окажется закрытым на долгое время, Европа может быть вынуждена смягчить свои планы по отказу от российских энергоносителей, отмечают журналисты. Наличие таких обсуждений подтвердил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он считает возможное возвращение к закупкам нефти и газа у России ошибочным шагом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам