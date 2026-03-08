Названы идеальные «забытые» научно-фантастические фильмы

Издание Collider составило список картин в стиле научной фантастики, которые не получили культового статуса, но при этом являются почти идеальными представителями своего жанра.

Авторы материала отметили, что некоторые из них все же нашли своих зрителей, которые восхищаются ими спустя много лет. Однако широкая публика о них вряд ли слышала, несмотря на то, что фильмы из подборки также заслужили статус шедевров.

Список состоит из 10 фильмов, вышедших в период с 1981 по 2013 годы. Первую строчку занял «Пятый элемент» Люка Бессона (1997). Collider заранее соглашается с возможной критикой по поводу этого выбора, поскольку фильм нельзя назвать полностью забытым. Издание отмечает, что картина выделяется среди других работ этого жанра «удивительным безумием» происходящего на экране.

На втором месте расположился фильм «Затерянные в космосе» (1998) Стивена Хопкинса. По мнению авторов, картина имеет неповторимый стиль и отлично передает энергию первоисточника (фильм является адаптацией материала одноименного сериала 1960-х) и обладает уникальной ретро-атмосферой.

Тройку замыкает «Европа» (2013) Себастьяна Кордеро. Картина, балансирующая между жанрами научной фантастики и ужасов, создает напряжение, которое заставляет сердце зрителя замирать, отмечает Collider. Документальный стиль повествования помогает создать впечатление реалистичности происходящего.

В десятку также вошли картины «Странные дни» (1995), «Двухсотлетний человек» (1999), «Сканнеры» (1981), «Бегство от сна» (1984), «Факультет» (1998), «Облачный атлас» (2012) и «Командир эскадрильи» (1999).

Комментаторы на сайте Collider раскритиковали авторов подборки. Они отметили, что «Пятый элемент» сегодня считается одной из классических для жанра картин, отметив, что в список не вошли несколько фильмов, которые действительно не получают достаточного количества внимания.