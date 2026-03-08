EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы идеальные «забытые» научно-фантастические фильмы

2 минуты чтения 16:49

Издание Collider составило список картин в стиле научной фантастики, которые не получили культового статуса, но при этом являются почти идеальными представителями своего жанра.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Авторы материала отметили, что некоторые из них все же нашли своих зрителей, которые восхищаются ими спустя много лет. Однако широкая публика о них вряд ли слышала, несмотря на то, что фильмы из подборки также заслужили статус шедевров.

Список состоит из 10 фильмов, вышедших в период с 1981 по 2013 годы. Первую строчку занял «Пятый элемент» Люка Бессона (1997). Collider заранее соглашается с возможной критикой по поводу этого выбора, поскольку фильм нельзя назвать полностью забытым. Издание отмечает, что картина выделяется среди других работ этого жанра «удивительным безумием» происходящего на экране.

На втором месте расположился фильм «Затерянные в космосе» (1998) Стивена Хопкинса. По мнению авторов, картина имеет неповторимый стиль и отлично передает энергию первоисточника (фильм является адаптацией материала одноименного сериала 1960-х) и обладает уникальной ретро-атмосферой.

Тройку замыкает «Европа» (2013) Себастьяна Кордеро. Картина, балансирующая между жанрами научной фантастики и ужасов, создает напряжение, которое заставляет сердце зрителя замирать, отмечает Collider. Документальный стиль повествования помогает создать впечатление реалистичности происходящего.

В десятку также вошли картины «Странные дни» (1995), «Двухсотлетний человек» (1999), «Сканнеры» (1981), «Бегство от сна» (1984), «Факультет» (1998), «Облачный атлас» (2012) и «Командир эскадрильи» (1999).

Комментаторы на сайте Collider раскритиковали авторов подборки. Они отметили, что «Пятый элемент» сегодня считается одной из классических для жанра картин, отметив, что в список не вошли несколько фильмов, которые действительно не получают достаточного количества внимания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам